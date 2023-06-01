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Столтенберг: есть хорошие неформальные дискуссии по шагам Украины для вступления в НАТО

"Европейская правда"Четверг, 1 июня 2023, 11:50

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал "хорошими" неформальные дискуссии внутри Альянса относительно конкретных шагов, которые должна была бы сделать Украина для достижения членства в НАТО.

Об этом Столтенберг сказал, прибыв на встречу министров иностранных дел НАТО в Осло, сообщает "Европейская правда".

На вопрос, согласятся ли союзники на какие-то конкретные шаги для Украины по достижению членства в НАТО, генсек ответил: "Я уверен, что мы найдем консенсус в этом вопросе. У нас уже есть хорошие неформальные дискуссии. И мы подтверждаем основной месседж: Украина станет членом этого Альянса".

Также Столтенберг напомнил, что Украина уже движется к НАТО: переходит от советских стандартов к стандартам НАТО.

По его словам, НАТО помогает Украине в этом с 2014 года, особенно после полномасштабного вторжения России.

"Итак, да, мы движемся в этом направлении, и да, союзники, видят Украину членом НАТО", – пояснил Столтенберг.

Напомним, в Осло министры обсудят стремление Украины вступить в Альянс и ее дальнейшую поддержку в войне с РФ.

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Темы: НАТОУкраина
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