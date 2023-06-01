Начальник КГВА: Закрытое укрытие − это ответственность всех уровней власти

За гибель людей, которые во время ночной атаки россиян не смогли попасть в укрытие, потому что оно было закрыто, должны отвечать чиновники всех уровней власти, начиная от руководителя города, заявил начальник КГВА Сергей Попко.

Источник: КГВА в Telegram

Прямая речь Попко: "Трагедия с погибшими во время ракетного обстрела − это ответственность власти на всех уровнях − от руководителя города до глав района. Поэтому, никто − ни я, ни один другой руководитель высшего или низшего звена в этом городе не имеют права снимать с себя ответственность до завершения следственных действий".

Детали: По словам Попко, задача по подготовке, обустройству и проверке работы укрытий ставилась неоднократно, но почему она не была выполнена в данном случае − сейчас расследуют СБУ, прокуратура и национальная полиция.

Он напомнил, что ребенок и две женщины погибли в результате падения обломков сбитой ракеты примерно в 3:00 в Деснянском районе Киева. Все они находились как раз перед укрытием.

"Что стало причиной трагедии − закрытые двери входа в поликлинику, где расположено укрытие, или роковое стечение обстоятельств и люди просто не успели добежать до убежища − ответы на этот вопрос даст следствие. По итогам которого виновные должны быть наказаны", − добавил Попко.

Начальник КГВА отметил, что сейчас нужно "сделать все необходимое, чтобы такие трагедии больше не повторялись", поэтому он поручил главам районов, чтобы укрытия всех типов были открыты круглосуточно.

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Почему это важно: Столичный житель Ярослав, чья жена погибла во время атаки россиян 1 июня, рассказал, что люди прибежали ночью в укрытие, но им никто не открыл.

Прокуратура сообщила, что проводит следственные действия в медицинском учреждении, где во время ракетной атаки россиян 1 июня было закрыто укрытие.

Глава МВД Игорь Клименко позже также сообщил, что полиция Киева уже начала уголовное производство по ч. 2 ст. 367 УК (Служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия).

Всего 2 недели назад, в середине мая, во время массированной атаки россиян столичные жители массово жаловались на закрытые укрытия.

17 мая глава Киевской МВА Сергей Попко заявил, что в Киеве проверят и откроют все бомбоубежища, потому что закрытое укрытие во время войны − это преступление.

"Украинская правда" утром 1 июня обратилась в КГГА с запросом, была ли проведена работа по проверке, какой процент укрытий проверили и какие в целом результаты этой проверки. Ответ обнародуем сразу после получения.

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