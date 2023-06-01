Молдова подверглась бы агрессии РФ, если бы украинцы не защищались - премьер Италии

Молдова могла бы подвергнуться агрессии со стороны России, если бы украинцы не сопротивлялись и не защищались.

Об этом заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони во время вступительного слова на саммите Европейского политического сообщества в Молдове, сообщает "Европейская правда".

По ее словам, Украина "защищает нашу безопасность и международное право, без которого завтрашний день ни для кого не будет безопасным".

"Мы приветствуем это событие в Молдове, которая является еще одной страной, которая рискует подвергнуться агрессии, если украинцы не будут защищаться так, как они это делают, и если мы не поможем ей", – подчеркнула Мелони.

Она также отметила, что "мировые лидеры собрались на этот саммит, чтобы напомнить, что Европа – это не просто клуб, это не просто правила или интересы, это нечто большее, это цивилизация, которая была основана на идее, что люди свободны и равны, на таких идеях, как солидарность и верховенство закона".

"Мы здесь для того, чтобы напомнить вам, что мы не позволим, чтобы эти принципы были оспорены или разрушены теми, кто думает, что они могут вернуть нас к самым тяжелым годам прошлого", – сказала Мелони.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что европейская интеграция Украины и Молдовы приведет к вступлению обоих государств в ЕС.

ВИДЕО ДНЯ

О том, как в Молдове "остановили" нормальную жизнедеятельность страны ради саммита, смотрите в видеоблоге "ЕП" с места события, а также читайте описание ЕвроПравды об ожиданиях от саммита.