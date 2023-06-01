Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Молдова подверглась бы агрессии РФ, если бы украинцы не защищались - премьер Италии

Четверг, 1 июня 2023, 15:56

Молдова могла бы подвергнуться агрессии со стороны России, если бы украинцы не сопротивлялись и не защищались.

Об этом заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони во время вступительного слова на саммите Европейского политического сообщества в Молдове, сообщает "Европейская правда".

По ее словам, Украина "защищает нашу безопасность и международное право, без которого завтрашний день ни для кого не будет безопасным".

Реклама:

"Мы приветствуем это событие в Молдове, которая является еще одной страной, которая рискует подвергнуться агрессии, если украинцы не будут защищаться так, как они это делают, и если мы не поможем ей", – подчеркнула Мелони.

Она также отметила, что "мировые лидеры собрались на этот саммит, чтобы напомнить, что Европа – это не просто клуб, это не просто правила или интересы, это нечто большее, это цивилизация, которая была основана на идее, что люди свободны и равны, на таких идеях, как солидарность и верховенство закона".

"Мы здесь для того, чтобы напомнить вам, что мы не позволим, чтобы эти принципы были оспорены или разрушены теми, кто думает, что они могут вернуть нас к самым тяжелым годам прошлого", – сказала Мелони.

ВИДЕО ДНЯ

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что европейская интеграция Украины и Молдовы приведет к вступлению обоих государств в ЕС.

 О том, как в Молдове "остановили" нормальную жизнедеятельность страны ради саммита, смотрите в видеоблоге "ЕП" с места события, а также читайте описание ЕвроПравды об ожиданиях от саммита.

Темы: МолдоваИталияРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

СБУ объявила подозрение алкогольному магнату Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

В МВД сообщили о 30 погибших и более 160 раненых в результате утренней атаки

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
Молдова
Блинкен поблагодарил Молдову за поддержку Украины
У Лаврова назвали Молдову "придатком киевского режима", Кишинев ответил
Делегация правительства Молдовы приедет в Киев на День независимости
Последние новости
22:12
ОбновленоНа юге Украины зафиксировали российские "Шахеды"
22:08
Украина инициирует созыв Совбеза ООН из-за последнего массированного обстрела РФ
22:05
СБУ объявила подозрение алкогольному магнату Черняку, его имущество могут арестовать
21:47
МИД Польши требует в России объяснений из-за нарушившей воздушное пространство ракеты
21:25
Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах
21:01
Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России
20:45
В Польше возле границы с Украиной не нашли признаков падения российской ракеты
20:43
Зеленский: Важно, чтобы мир отреагировал на очередное проявление террора
20:42
В России заявили, что перехватили украинский беспилотник над Брянской областью
20:22
В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии
Все новости...
Реклама: