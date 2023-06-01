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Кличко призвал киевлян присоединиться к проверкам укрытий

Валентина РоманенкоЧетверг, 1 июня 2023, 16:25
Кличко призвал киевлян присоединиться к проверкам укрытий
Фото: Факти ICTV

Городские власти столицы решили привлечь общественность к проверке доступа к укрытиям и созовут Совет обороны города.

Источник: глава города Виталий Кличко, председатель КГВА Сергей Попко в Telegram

Прямая речь: "Полтора месяца назад Департаментом муниципальной безопасности КГГА был заключен Меморандум о сотрудничестве по контролю за работой укрытий с группой общественного мониторинга "Озон". Группа собирает и предоставляет департаменту адреса укрытий, на которые жалуются жители. Уже провели ряд совместных инспекций.

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Город призывает участвовать в этой инициативе всех неравнодушных киевлян в качестве общественных уполномоченных по таким проверкам".

Детали: Чтобы присоединиться, нужно обращаться на официальную электронную почту Департамента муниципальной безопасности - security@kyivcity.gov.ua.

Кроме этого, по словам Попко, власть инициирует созыв в пятницу 2 июня Совета обороны города. При участии руководителей фракций Киевсовета и представителей общественности.

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Главная тема собрания - обсуждение состояния и использования сооружений гражданской защиты в городе Киеве.

Обновлено: В то же время позже в КГВА сообщили, что заседание Совета обороны Киева переносится на неопределенный срок. О дате и времени заседания обещают сообщить заранее.

Темы: Киев
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