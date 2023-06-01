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FT: ЕС работает над 4-летним планом финансирования Украины на "десятки миллиардов" евро

"Европейская правда"Четверг, 1 июня 2023, 17:41
FT: ЕС работает над 4-летним планом финансирования Украины на десятки миллиардов евро
иллюстративное фото с сайта ispc.org.ua

Европейский Союз разрабатывает план финансовой помощи Украине до 2027 года, призванный заверить Киев в надежности поддержки со стороны союзников по сравнению с нынешними программами.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", говорится в материале Financial Times.

Замысел Европейской комиссии должен стать ответом на критику из-за "бессистемной и непредсказуемой финансовой поддержки" Украины, рассказали изданию дипломаты и чиновники ЕС.

Он предусматривает четырехлетний план финансовой помощи Украине на "десятки миллиардов" евро, который, как надеется Брюссель, предоставит Киеву больше уверенности в финансовой ситуации и поощрит других союзников, таких как США и Великобритания, предоставить подобные долгосрочные обязательства.

"Потребности Украины очень большие, и они требуют больших гарантий. (Со странами-членами ЕС - ред.) будет большая борьба, но большое желание помочь Украине все еще присутствует", - сказал один из европейских дипломатов.

Получить единодушное согласие стран-членов ЕС будет непросто, особенно учитывая то, что Венгрия уже приостановила предыдущие раунды финансирования Украины – таким образом Будапешт пытается разблокировать миллиарды евро замороженных денег ЕС для собственной страны.

План финансирования, который может повлечь новый выпуск долговых обязательств со стороны Еврокомиссии, появился на фоне пересмотра многолетнего бюджета ЕС на 2021-2027 годы, значительно истощенного войной и связанным с ней притоком беженцев из Украины, а также высокой инфляцией.

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По данным FT, предложения Еврокомиссии все еще разрабатываются, но могут быть готовы уже в этом месяце – возможно, накануне Лондонской конференции по вопросам восстановления Украины, запланированной на 21-22 июня.

В течение 2023 года, как известно, ЕС должен выплатить Украине 18 миллиардов евро макрофинансовой помощи. Решение об этом пакете помощи принимали с многочисленными трудностями, в середине декабря лидеры ЕС наконец достигли согласия по нему.

Темы: помощь УкраинеЕС
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