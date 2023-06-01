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FT: ЕС работает над 4-летним планом финансирования Украины на "десятки миллиардов" евро

"Европейская правда"Четверг, 1 июня 2023, 17:41
FT: ЕС работает над 4-летним планом финансирования Украины на десятки миллиардов евро
иллюстративное фото с сайта ispc.org.ua

Европейский Союз разрабатывает план финансовой помощи Украине до 2027 года, призванный заверить Киев в надежности поддержки со стороны союзников по сравнению с нынешними программами.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", говорится в материале Financial Times.

Замысел Европейской комиссии должен стать ответом на критику из-за "бессистемной и непредсказуемой финансовой поддержки" Украины, рассказали изданию дипломаты и чиновники ЕС.

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Он предусматривает четырехлетний план финансовой помощи Украине на "десятки миллиардов" евро, который, как надеется Брюссель, предоставит Киеву больше уверенности в финансовой ситуации и поощрит других союзников, таких как США и Великобритания, предоставить подобные долгосрочные обязательства.

"Потребности Украины очень большие, и они требуют больших гарантий. (Со странами-членами ЕС - ред.) будет большая борьба, но большое желание помочь Украине все еще присутствует", - сказал один из европейских дипломатов.

Получить единодушное согласие стран-членов ЕС будет непросто, особенно учитывая то, что Венгрия уже приостановила предыдущие раунды финансирования Украины – таким образом Будапешт пытается разблокировать миллиарды евро замороженных денег ЕС для собственной страны.

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План финансирования, который может повлечь новый выпуск долговых обязательств со стороны Еврокомиссии, появился на фоне пересмотра многолетнего бюджета ЕС на 2021-2027 годы, значительно истощенного войной и связанным с ней притоком беженцев из Украины, а также высокой инфляцией.

По данным FT, предложения Еврокомиссии все еще разрабатываются, но могут быть готовы уже в этом месяце – возможно, накануне Лондонской конференции по вопросам восстановления Украины, запланированной на 21-22 июня.

В течение 2023 года, как известно, ЕС должен выплатить Украине 18 миллиардов евро макрофинансовой помощи. Решение об этом пакете помощи принимали с многочисленными трудностями, в середине декабря лидеры ЕС наконец достигли согласия по нему.

Темы: помощь УкраинеЕС
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