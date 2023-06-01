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В Мелитополе оккупанты сделали из санатория военный госпиталь, а из собора военную базу – Генштаб

Четверг, 1 июня 2023, 19:19

В оккупированном городе Мелитополь Запорожской области российские захватчики превратили детский санаторий в военный госпиталь, а собор – в военную базу. 

Источник: вечерняя сводка Генерального штаба Вооруженных сил Украины за 1 июня

Дословно Генштаб: "Российские оккупационные войска продолжают нести большие потери на поле боя. Вследствие чего противник продолжает оборудовать гражданские учреждения временно захваченных территорий под медицинские учреждения. 

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Так, в населенном пункте Мелитополь Запорожской области оккупанты обустроили детский санаторий под военный госпиталь, где на лечении находятся более 200 оккупантов с ранениями различной степени тяжести. 

Также российские террористы, пренебрегая законами международного гуманитарного права, на территории Мелитопольского Александро-Невского собора разместили базу российских военнослужащих с военной техникой".

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