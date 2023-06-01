Польша поможет с обучением украинских летчиков на F-16

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что его страна поможет Украине подготовить летчиков истребителей F-16.

Об этом он заявил в Кишиневе на саммите Европейского политического сообщества в четверг, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Польское радио".

Моравецкий участвовал в разговоре нескольких премьер-министров вместе с президентом Украины по подготовке украинских летчиков в сфере эксплуатации самолетов F-16.

"Мы определили график этих учений. Польша поможет Украине подготовить пилотов истребителей F-16", – заверил он.

В то же время польский премьер добавил, что Варшава не передаст эту технику Киеву, поскольку в самой Польше их не хватает.

Отдельно Моравецкий также рассказал, что призвал другие страны, которые имеют системы противовоздушной обороны Patriot, "как можно скорее поделиться ими с Украиной".

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский прибыл на саммит Европейского политического сообщества, который проходит в "замке Мими" в селе Бульбоака. После прибытия он заявил, что на встрече будет развивать "коалицию истребителей" и предложит "коалицию Patriot".

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В мае Великобритания объявила о начале работы международной коалиции стран, нацеленной на обучение украинских летчиков на истребителях четвертого поколения, в том числе и F-16. В коалицию уже входят Британия, Нидерланды, Бельгия, Дания, Соединенные Штаты и Португалия.