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Канада ввела санкции против молдавского олигарха Шора и его партии

"Европейская правда"Пятница, 2 июня 2023, 01:08

Министерство иностранных дел Канады в четверг объявило о введении санкций против семи физических и одного юридического лица Молдовы в ответ на полномасштабную агрессивную войну России против Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Санкции Канады направлены против ряда лиц, в частности молдавских олигархов, бизнесменов, парламентариев и политиков, связанных с Россией, а также Партию Шора, тесно связанную с Иланом Шором, причастным к дестабилизации демократически избранного правительства Молдовы в пользу России.

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"Поскольку Россия угрожает использовать свое присутствие на территории Молдовы для втягивания страны в агрессивную войну против Украины, эти новые санкции подорвут усилия России, направленные на то, чтобы ограничить национальное правительство Молдовы в осуществлении полного суверенитета над своей территорией", – подчеркивают в МИД Канады.

Там отмечают, что это первый случай введения Канадой санкций против российских коллаборационистов в Молдове в соответствии с обязательством, которое на себя взял премьер-министр страны Джастин Трюдо во время визита президента Молдовы Майи Санду в мае 2023 года.

После незаконной оккупации и попытки аннексии Крыма Россией в 2014 году Канада ввела санкции против более 2500 физических и юридических лиц в России, Беларуси и Украине.

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Напомним, ранее на этой неделе Совет Европейского Союза впервые принял регламент о введении санкций в рамках нового санкционного режима за дестабилизацию Молдовы.

Под санкции ЕС попали молдавские олигархи-беглецы Владимир Плахотнюк и Илан Шор, топ-депутат партии "Шор" Марина Таубер, а также бывший заместитель главы Генинспектората полиции Георгий Кавкалюк, который находится в розыске в Молдове, и российский бизнесмен Игорь Чайка.

Темы: КанадаМолдовасанкции
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