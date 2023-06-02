В Украине была объявлена масштабная воздушная тревога

В Киеве и всех областях Украины в ночь на 2 июня была объявлена воздушная тревога.

Источник: карта воздушных тревог

Детали: Воздушная тревога начала распространяться около 1 часа ночи из южных областей.

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Позже она была объявлена в Киеве и всех областях, кроме западных.

Воздушная тревога означает опасность ударов, гражданам рекомендуется перейти в укрытие или соблюдать правило "двух стен".

Обновлено в 02:53. В западных областях сирены тревоги начали звучать из Хмельницкой, Черновицкой и Ровенской областей.

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В 03:22 воздушная тревога была объявлена во всех областях Украины.

Обновлено в 04:20. Отбои воздушных тревог начались в 04:18 из Николаевской области.