Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Киеве прогремели мощные взрывы, в столице и области сообщали о работе ПВО

Ольга ГлущенкоПятница, 2 июня 2023, 03:10
В Киеве прогремели мощные взрывы, в столице и области сообщали о работе ПВО
ПВО, ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО С САЙТА DEFENCE UA

После объявления воздушной тревоги в Украине было сообщено о мощных взрывах в столице, работе ПВО в Киеве и области.

Источник: КГВА, Киевская ОВА, городской голова Киева Виталий Кличко

Дословно ОВА: "В регионе повышенная опасность атаки с воздуха.

Силы противовоздушной обороны работают по вражеским целям".

Детали: В КГВА сообщили о работе ПВО в столице.

Также ОВА призвала жителей области оставаться в укрытиях и других безопасных местах до окончания воздушной тревоги и не выкладывать видео работы ПВО.

Обновлено. Прямая речь Кличко: "Взрывы в городе. ПВО работает. На Киев сует еще волна БПЛА".

ВИДЕО ДНЯ

После отбоя воздушной тревоги Кличко сообщил, что вызовов спасательных служб и медиков во время воздушной тревоги в Киеве не было.

Темы: КиевПВОКиевская область
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоЛегион "Свобода России": Дронами уничтожили танки, БМП и БРДМ в Белгодской области

ИнфографикаТолько 40% словаков и 46% болгар верят в нападение РФ на Украину; показатели Венгрии исправились

фото, инфографикаСитуация с укрытиями в Киеве критическая − Камышин

В США разбился самолет, его перехватывали истребители – СМИ

фото, видеоВ России в день рождения Навального людей задерживали за плакаты о кенгуру и шарики

видеоВ Крыму в эфире нескольких каналов показали ролик о контрнаступлении Украины

Все новости...
Киев
На Северном мосту в Киеве на 2 дня ограничат движение
Воздушные силы уничтожили все 15 ракет и 21 дрон во время ночной атаки
В небе над Киевом и вокруг столицы ПВО уничтожила более 30 воздушных вражеских целей – КГВА
Последние новости
12:56
Затулин заявил, что некоторые цели "спецоперации" РФ потеряли смысл. Его могут лишить поста
12:34
ФСБ завезла в Мелитополь отряды обученных шпионов – мэр
12:21
"Новая почта" открыла первое отделение в Чехии
12:20
Премьер Бельгии подтвердил расследование по использованию ее оружия на территории РФ
12:19
Еврокомиссия хочет продлить ограничения на агроимпорт из Украины до 15 сентября
12:19
Украина не будет использовать F-16 летом – Резников
11:54
фото На Киевщине поймали военкома, который отправлял за границу уклонистов
11:50
У Эрдогана новый министр финансов - обещает возвращение к "рациональной" экономической политике
11:48
инфографикаВ Венгрии уровень поддержки беженцев из Украины оказался самым высоким в Восточной Европе
11:40
UBS рассчитывает окончательно поглотить Credit Suisse до 12 июня
Все новости...
Реклама: