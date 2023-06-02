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В Киеве прогремели мощные взрывы, в столице и области сообщали о работе ПВО

Ольга ГлущенкоПятница, 2 июня 2023, 03:10
В Киеве прогремели мощные взрывы, в столице и области сообщали о работе ПВО
ПВО, ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО С САЙТА DEFENCE UA

После объявления воздушной тревоги в Украине было сообщено о мощных взрывах в столице, работе ПВО в Киеве и области.

Источник: КГВА, Киевская ОВА, городской голова Киева Виталий Кличко

Дословно ОВА: "В регионе повышенная опасность атаки с воздуха.

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Силы противовоздушной обороны работают по вражеским целям".

Детали: В КГВА сообщили о работе ПВО в столице.

Также ОВА призвала жителей области оставаться в укрытиях и других безопасных местах до окончания воздушной тревоги и не выкладывать видео работы ПВО.

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Обновлено. Прямая речь Кличко: "Взрывы в городе. ПВО работает. На Киев сует еще волна БПЛА".

После отбоя воздушной тревоги Кличко сообщил, что вызовов спасательных служб и медиков во время воздушной тревоги в Киеве не было.

Темы: КиевПВОКиевская область
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