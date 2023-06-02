Реакция властей РФ на события в Белгородской области свидетельствует о "повышенной тревоге" – ISW

Эксперты Института изучения войны (ISW) указывают на то, что реакция российских властей на операции в Белгородской области говорит о "повышенной тревоге относительно войны в Украине" в инфопространстве и обществе России.

Источник: ISW

Детали: В отчете отмечают, что 1 июня подразделения "Русского добровольческого корпуса" и легиона "Свобода России" осуществили очередную операцию в Белгородской области.

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что "на территории Белгородской области не было врага" во время попытки прорыва, хотя на видеозаписях с геолокацией видно, что якобы военные указанных подразделений действовали на российской территории.

Аналитики отмечают: реакция российских чиновников и так называемых военных блогеров на ограниченную операцию в Белгородской области свидетельствует о том, что в российском информационном пространстве сохраняется повышенная тревога относительно войны в Украине.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил 1 июня, что президент России Владимир Путин постоянно получает информацию о ситуации в Белгородской области, и что Путин наградил главу Шебекинского района Владимира Жданова "орденом Мужества" за его реакцию на ситуацию на границе.

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Специалисты обращают внимание на то, что 1 июня Гладков договорился с властями нескольких российских регионов принять 1200 жителей Белгорода во время эвакуации.

Он также объявил об эвакуации 200 детей в Пензенскую область и планирует 3 июня эвакуировать еще 600 детей в Калужскую и Ярославскую области.

По мнению аналитиков, переговоры об эвакуации, внимание Путина и охарактеризование упоминаемых операций Минобороны РФ как попытки "вторжения" на российскую территорию свидетельствуют о том, что Кремль пытается использовать эти ограниченные операции для поддержки текущих информационных поводов, которые ставят цель представить войну в Украине как "экзистенциальную" и заручиться поддержкой внутри страны для длительной войны.

В обзоре института напоминают, что российские войска осуществили очередную серию ракетных ударов по Украине в ночь с 31 мая на 1 июня и днем 1 июня.

В ISW отметили, что ранее оценивали: российские войска начали новую воздушную кампанию в последние месяцы с целью ослабить украинские контрнаступательные возможности, но то, что Россия предоставила приоритет ударам по Киеву, скорее всего, еще больше ограничит способность этой кампании существенно сдерживать потенциальные контрнаступательные действия Украины.

В отчете также указывают, что чеченские командиры и чиновники 1 июня совершили скоординированные нападки на финансиста группы "Вагнера" Евгения Пригожина, вероятно, с целью подорвать его авторитет.

Пригожин отреагировал на нападки, заявив, что будет продолжать высказывать свое мнение до тех пор, пока должностные лица Министерства обороны России не будут наказаны "за ошибки в планировании вторжения в Украину".

Эксперты отмечают, что нападки чеченцев на Пригожина могут быть частью усилий Кремля по дискредитации и подрыву его авторитета в то время, когда "вагнеровцы" отходят с линии фронта.

Нападки, в частности, произошли 1 июня - в день, когда Пригожин заявил, что "Вагнер" отведет войска с линии фронта, а также в день его рождения.

Основные выводы ISW за 1 июня: