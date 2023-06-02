Реакция властей РФ на события в Белгородской области свидетельствует о "повышенной тревоге" – ISW
Эксперты Института изучения войны (ISW) указывают на то, что реакция российских властей на операции в Белгородской области говорит о "повышенной тревоге относительно войны в Украине" в инфопространстве и обществе России.
Источник: ISW
Детали: В отчете отмечают, что 1 июня подразделения "Русского добровольческого корпуса" и легиона "Свобода России" осуществили очередную операцию в Белгородской области.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что "на территории Белгородской области не было врага" во время попытки прорыва, хотя на видеозаписях с геолокацией видно, что якобы военные указанных подразделений действовали на российской территории.
Аналитики отмечают: реакция российских чиновников и так называемых военных блогеров на ограниченную операцию в Белгородской области свидетельствует о том, что в российском информационном пространстве сохраняется повышенная тревога относительно войны в Украине.
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил 1 июня, что президент России Владимир Путин постоянно получает информацию о ситуации в Белгородской области, и что Путин наградил главу Шебекинского района Владимира Жданова "орденом Мужества" за его реакцию на ситуацию на границе.
Специалисты обращают внимание на то, что 1 июня Гладков договорился с властями нескольких российских регионов принять 1200 жителей Белгорода во время эвакуации.
Он также объявил об эвакуации 200 детей в Пензенскую область и планирует 3 июня эвакуировать еще 600 детей в Калужскую и Ярославскую области.
По мнению аналитиков, переговоры об эвакуации, внимание Путина и охарактеризование упоминаемых операций Минобороны РФ как попытки "вторжения" на российскую территорию свидетельствуют о том, что Кремль пытается использовать эти ограниченные операции для поддержки текущих информационных поводов, которые ставят цель представить войну в Украине как "экзистенциальную" и заручиться поддержкой внутри страны для длительной войны.
В обзоре института напоминают, что российские войска осуществили очередную серию ракетных ударов по Украине в ночь с 31 мая на 1 июня и днем 1 июня.
В ISW отметили, что ранее оценивали: российские войска начали новую воздушную кампанию в последние месяцы с целью ослабить украинские контрнаступательные возможности, но то, что Россия предоставила приоритет ударам по Киеву, скорее всего, еще больше ограничит способность этой кампании существенно сдерживать потенциальные контрнаступательные действия Украины.
В отчете также указывают, что чеченские командиры и чиновники 1 июня совершили скоординированные нападки на финансиста группы "Вагнера" Евгения Пригожина, вероятно, с целью подорвать его авторитет.
Пригожин отреагировал на нападки, заявив, что будет продолжать высказывать свое мнение до тех пор, пока должностные лица Министерства обороны России не будут наказаны "за ошибки в планировании вторжения в Украину".
Эксперты отмечают, что нападки чеченцев на Пригожина могут быть частью усилий Кремля по дискредитации и подрыву его авторитета в то время, когда "вагнеровцы" отходят с линии фронта.
Нападки, в частности, произошли 1 июня - в день, когда Пригожин заявил, что "Вагнер" отведет войска с линии фронта, а также в день его рождения.
Основные выводы ISW за 1 июня:
- Российские войска осуществили очередную серию ракетных ударов по Украине в ночь с 31 мая на 1 июня и днем 1 июня.
- По сообщениям, 1 июня "Русский добровольческий корпус" и легион "Свобода России" провели очередную операцию в Белгородской области.
- Реакция российских чиновников и так называемых военных блогеров на эту операцию в Белгородской области свидетельствует о том, что в российском информационном пространстве сохраняется повышенная тревога относительно войны в Украине.
- Чеченские командиры и чиновники 1 июня осуществили скоординированные нападки на основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, вероятно, с целью развенчать его заявления в обращении.
- Пригожин отреагировал на нападки, заявив, что будет продолжать высказывать свое мнение до тех пор, пока чиновники Министерства обороны России не будут наказаны за свои ошибки в планировании вторжения в Украину.
- Чеченские нападки на основателя ЧВК "Вагнер" могут быть частью усилий Кремля по дискредитации и подрыву авторитета Пригожина в то время, когда его войска отходят с линии фронта.
- Российские войска провели наступательные операции к северо-востоку от Купянска и к северо-западу от Сватово.
- По состоянию на 1 июня темп российских и украинских наступательных операций на Бахмутском направлении остается низким, а российские войска провели ограниченные наземные атаки вдоль линии Авдеевка-Донецк.
- На южном направлении российские войска не проводили никаких подтвержденных наземных атак.
- Государственная Дума России отклонила законопроект, предусматривающий освобождение от мобилизации кандидатов и докторов наук.
- Российские оккупационные власти объявили, что региональные выборы на оккупированных территориях состоятся 10 сентября.
- Генеральный прокурор Украины Андрей Костин заявил 31 мая, что Украина расследует более 2900 преступлений против детей, совершенных российскими оккупантами.