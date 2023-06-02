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Защитники за сутки уничтожили 540 оккупантов и 28 вражеских артсистем

Ирина БалачукПятница, 2 июня 2023, 08:10
Защитники за сутки уничтожили 540 оккупантов и 28 вражеских артсистем
Фото из Facebook Генштаба ВСУ

Россия продолжает нести потери в захватнической войне против Украины − только за минувшие сутки защитники ликвидировали 540 оккупантов, 15 танков, 12 ББМ и 27 артиллерийских систем врага.

Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 02.06.23 ориентировочно составили:

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  • личного состава − около 208 910 (+540) человек ликвидировано,
  • танков − 3 819 (+15) ед,
  • боевых бронированных машин − 7 490 (+12) ед,
  • артиллерийских систем − 3 501 (+27) ед,
  • РСЗО 575 − (+0) ед,
  • средств ПВО − 335 (+2) ед,
  • самолетов − 313 (+0) ед,
  • вертолетов − 298 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня − 3 137 (+6) ед,
  • крылатых ракет − 1 117 (+10),
  • кораблей/катеров −18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн − 6 267 (+28) ед,
  • специальной техники − 465 (+7) ед.

Данные уточняются.

Темы: РосcиявойнаГенштаб
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