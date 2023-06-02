В двух областях РФ заявили об атаке беспилотников: на город и энергообъекты

Повреждения и якобы кусок дрона в РФ. Фото из Telegram российского губернатора Анохина. Коллаж УП

Сразу несколько российских губернаторов заявили о ночной атаке беспилотников − в частности, на объекты топливно-энергетического комплекса Смоленской области РФ, власти Калужской области сообщили о неопознанном объекте, который упал в лесу.

Источник: губернатор Курской области РФ Роман Старовойт, врио губернатора Смоленской области Василий Анохин и глава Калужской области Владислав Шапша в Telegram, российский Telegram-канал "База"

Прямая речь Анохина: "Около 3 часов ночи в д. Пересна Починковского района и в д. Дивасы Смоленского района двумя беспилотниками дальнего радиуса действия были атакованы объекты топливно-энергетического комплекса. Жертв и пострадавших нет. Критических повреждений и пожаров тоже нет. Оперативные службы области работают на месте для устранения последствий".

Фото из Telegram АнохИна

Детали: По данным "Базы", около 2 часов ночи беспилотник взорвался на территории нефтеперерабатывающей станции "Транснефти" в деревне Пересна. В результате взрыва была повреждена водяная емкость пожаротушения.

А спустя 30 минут еще один дрон атаковал газораспределительную станцию в деревне Дивасы. В результате взрыва было повреждено административное здание.

Губернатор Курской области Саровойт также заявил об атаке якобы украинских беспилотников.

Прямая речь Старовойта: "Сегодня ночью рядом с Курском системой ПВО сбито несколько украинских беспилотников. Просим курян сохранять спокойствие".

ВИДЕО ДНЯ

Російські губернатори заявили, що вночі в районі Курська були кілька українських безпілотників, у Калузькій області непізнаний об'єкт упав і вибухнув. Відео з Telegram-каналу Astra pic.twitter.com/P4Qtnsh54y — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) June 2, 2023

Детали: По данным "Базы", всего сбили 8 беспилотников. Обломками были повреждены несколько домов, в том числе на Линейной и Рабочей улице.

Ще одне відео вибухів у Курській області. Відео з Telegram-каналу Astra pic.twitter.com/BlDq1OnHl7 — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) June 2, 2023

Глава Калужской области Владислав Шапша заявил, что неопознанный объект упал в лесу в Кировском районе в 6:45 утра. В результате взрыва якобы никто не пострадал и разрушений нет.