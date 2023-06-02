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В ОП назвали состав европейской "коалиции истребителей" для Украины, речь уже не только о F-16

"Европейская правда"Пятница, 2 июня 2023, 10:23

В так называемую "коалицию истребителей" для Украины в настоящее время вошли восемь стран, впоследствии их количество может возрасти.

Об этом рассказал заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква, пишет "Европейская правда".

Игорь Жовква отметил, что по итогам поездки президента Украины на саммит Европейского политического сообщества в Молдове удалось очертить контуры "коалиции истребителей" и сделать реальные шаги к ускорению подготовки пилотов и техников для истребителей четвертого поколения, "включая, но не ограничиваясь F-16".

"Оформилась основа европейской части коалиции с участием уже восьми стран (вскоре будет больше): Великобритании, Нидерландов, Польши, Дании, Швеции, Бельгии, Португалии и Франции. С президентом Франции даже принято отдельное совместное заявление по этому поводу", – сообщил Игорь Жовква.

По его словам, достигнутые договоренности позволяют рассчитывать на конкретные решения относительно объемов и механизма подготовки пилотов, обслуживающего персонала, а также создание условий и соответствующей инфраструктуры для истребителей уже во время следующего заседания Контактной группы по обороне Украины (формата "Рамштайн").

Напомним, по прибытии на саммит президент Украины Владимир Зеленский также выступил за создание "коалиции Patriot". Эту инициативу поддержал премьер Нидерландов.

Темы: Европаавиа
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