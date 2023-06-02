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Россияне готовят массовый вывоз детей из оккупированной Запорожской области – ОВА

Татьяна ЛозовенкоПятница, 2 июня 2023, 10:40
Россияне готовят массовый вывоз детей из оккупированной Запорожской области – ОВА
Иллюстративное фото с Depositphotos

Российские оккупанты готовят массовый вывоз детей из оккупированной Запорожской области в Крым или Россию на "оздоровление".

Источник: глава Запорожской ОВА Юрий Малашко в интервью РБК-Украина 

Прямая речь: "Она ("эвакуация" - ред) понемногу продолжается. Знаю, что примерно 2-3 школьных автобуса с людьми время от времени движутся. 

Ориентировочно 2-3 недели назад россияне решили организовать выезд детей якобы на "оздоровление" в оккупированный Крым или в Россию. Мы имеем очень приблизительные оценки: по нашим подсчетам, около 10 тысяч детей могут вывезти таким образом". 

Детали: При этом, по его словам, в оккупированной части Запорожской области проживает не менее 600-700 тысяч человек.

Прямая речь: "Сейчас, по нашим подсчетам, на территории области, контролируемой Украиной, находится 600-700 тысяч человек. Где-то столько же или, возможно, чуть больше - и на оккупированной части.  На начало войны у нас общее количество населения составляло примерно 1 миллион 200 тысяч".

Темы: Запорожская областьдетидепортация оккупация
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