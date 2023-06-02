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Новое правительство Финляндии не планирует открывать границу для российских туристов

"Европейская правда"Пятница, 2 июня 2023, 11:21

Глава переговоров по формированию нового правительства Финляндии Петтери Орпо назвал "само собой разумеющимся", что ограничения на въезд для российских туристов будет продолжено.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщил финский телерадиовещатель Yle.

Введенные в прошлом году ограничения для граждан России закончатся, когда действующее правительство закончит свою работу. Однако, по словам Орпо, новое правительство не будет ничего менять в этом вопросе.

"Очевидно, что ограничения на въезд сохранятся, поскольку война продолжается", – констатировал Орпо.

В сентябре прошлого года власти Финляндии приняли решение закрыть границу для российских туристов.

На этой неделе Россия объявила о закрытии канцелярии российского посольства в городе Лаппеенранта и отзыве согласия на деятельность отделений генерального консульства Финляндии в Санкт-Петербурге, в Петрозаводске и Мурманске.

Темы: Финляндияграница
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