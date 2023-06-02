Путину докладывают об уничтожении Patriot в Украине, но правда другая – глава Минобороны Литвы

Российская армия каждую ночь пытается выследить комплексы противовоздушной обороны Patriot в Украине, чтобы их уничтожить, однако безуспешно.

Об этом в Twitter написал министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас, сообщает "Европейская правда".

По его словам, президенту России Владимиру Путину каждый раз докладывают об уничтожении Patriot в Украине, однако никто не решается сообщить правду.

"Россия все еще пытается каждую ночь выследить противоракетные комплексы Patriot. Однако безуспешно. Официальная версия уже лежит на столе у Путина – все батареи Patriot уничтожены. Никто не решается сказать ему правду", – отметил литовский министр.

Как сообщили Воздушные силы, в ночь на 2 июня украинские защитники уничтожили все 15 крылатых ракет и 21 ударный дрон, которыми враг атаковал, в частности Киевскую область.

Ранее постоянный представитель США при ОБСЕ Майкл Карпентер заявлял, что российские пропагандистские СМИ сообщили об "уничтожении" десятков американских ЗРК Patriot, однако эта ложь не изменит реальности того, что Украина становится ежедневно сильнее.