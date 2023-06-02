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Байден: Швеция скоро станет членом НАТО, я вам обещаю

"Европейская правда"Пятница, 2 июня 2023, 13:40

Президент США Джо Байден заявил, что Швеция в ближайшее время станет новым членом НАТО.

Об этом он сказал во время выступления в Академии ВВС США, сообщает "Европейская правда".

В своей речи американский президент подчеркнул, что НАТО становится сильнее и сплоченнее.

Он добавил, что Альянс еще больше укрепился благодаря вступлению Финляндии, а вскоре и Швеции.

"НАТО является более мощным и более сплоченным, чем за последние десятилетия, и сейчас он стал еще сильнее со вступлением в Альянс нашего нового члена, Финляндии, а вскоре и Швеции, который состоится как можно быстрее. Это произойдет. Я вам обещаю", – отметил Байден.

Накануне генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что на этой неделе он говорил с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и подчеркнул важность достижения прогресса в вопросе вступления Швеции.

Как известно, протокол о вступлении Швеции в НАТО не ратифицировали только две страны – Венгрия и Турция.

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В экспертных кругах считают, что проведение выборов в Турции открывает новое "окно возможностей" для завершения вступления Швеции, поскольку вопрос перестает быть предвыборной картой Эрдогана.

Венгрия, где жалуются на "недостаток уважения" со стороны Стокгольма за критику проблем с демократией и верховенством права, вряд ли решится оставаться последней страной, которая блокирует вступление Швеции.

Темы: БайденШвецияНАТО
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