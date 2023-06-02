Уоллес верит в успех контрнаступления Украины: РФ не сможет просто наколдовать танки
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес оптимистично настроен относительно успехов будущего контрнаступления Украины.
Об этом он рассказал в интервью The Washington Post, сообщает "Европейская правда".
В частности, Уоллес сказал, что существует реальная возможность того, что Украина сможет вернуть Крым, который Россия оккупировала еще в 2014 году.
Британский министр отметил, что у российских войск заканчивается необходимое снаряжение.
По его словам, ранее Украина показала, что если нанести удар войскам РФ "не в том месте", то "они фактически упадут".
"Вы можете посылать молодых людей на смерть десятками тысяч, что они и делают, но вы не можете наколдовать танки и системы вооружений, которые им нужны", – добавил Уоллес.
Ранее американский сенатор-республиканец Линдси Грэм отмечал, что когда начнется украинское контрнаступление, россиян "ждет грубое пробуждение".
Председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли отметил, что решающую роль в украинском контрнаступлении сыграют танки.