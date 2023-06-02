Уоллес верит в успех контрнаступления Украины: РФ не сможет просто наколдовать танки

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес оптимистично настроен относительно успехов будущего контрнаступления Украины.

Об этом он рассказал в интервью The Washington Post, сообщает "Европейская правда".

В частности, Уоллес сказал, что существует реальная возможность того, что Украина сможет вернуть Крым, который Россия оккупировала еще в 2014 году.

Британский министр отметил, что у российских войск заканчивается необходимое снаряжение.

По его словам, ранее Украина показала, что если нанести удар войскам РФ "не в том месте", то "они фактически упадут".

"Вы можете посылать молодых людей на смерть десятками тысяч, что они и делают, но вы не можете наколдовать танки и системы вооружений, которые им нужны", – добавил Уоллес.

Ранее американский сенатор-республиканец Линдси Грэм отмечал, что когда начнется украинское контрнаступление, россиян "ждет грубое пробуждение".

ВИДЕО ДНЯ

Председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли отметил, что решающую роль в украинском контрнаступлении сыграют танки.