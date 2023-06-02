В НАПК допустили санкции против Georgian Airways, которая возобновила рейсы в Россию

Грузинская компания Georgian Airways и ее основатель и руководитель появились на сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции в перечне лиц и компаний, которым грозят санкции в связи с войной РФ против Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В списке НАПК с пометкой "физическое/юридическое лицо под риском наложения санкций" появилась "Georgian Airways", ее директор Тамаз Гаиашвили, который также является владельцем компании Ltd Piloti и основателем "Армянских авиалиний" (Air Dilijans), и его брат Давид Гаиашвили, владеющий 80% акций компании.

"Деятельность "Georgian Airways", которая направлена на существенную интенсификацию и упрощение транспортного сообщения, в том числе для представителей российского бизнеса в Грузии, приводит к повышению рисков образования новых схем обхода санкций, увеличения интегрированности российского бизнеса в грузинскую экономику", – отмечает НАПК в комментарии относительно оснований возможного введения санкций.

Агентство отмечает также, что "Georgian Airways" связана с хендлинговой компанией Aero Handling Georgia LLC через учредителей и руководителей. Так, учредителями компании Aero Handling Georgia LLC выступили: Давид Цивцивадзе, зарегистрированный по одному адресу с директором "Georgian Airways" Тамазом Гаиашвили; Давид Кварацхелия, сын пророссийского грузинского деятеля, руководителя Центра Грузино-российской дружбы, председателя партии "Нейтральная Грузия" Валерия Кварацхелия.

Давид Кварацхелия также является директором компании Ltd Piloti (404541830), единоличным владельцем которой является директор Georgian Airways – Тамаз Гаиашвили.

Aero Handling Georgia LLC (ИНН 404672895) предоставляет хендлинговые услуги авиакомпании "Georgian Airways", а также российским авиакомпаниям, находящимся под санкциями Украины, а именно АО "РЕД ВИНГС" (Red Wings) и АО "Авиакомпания Азимут".

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"Указанные российские авиакомпании на регулярной основе осуществляют авиарейсы на временно оккупированную территорию Крым. Тем самым авиакомпании и экипаж их воздушных судов нарушают порядок въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее, за что предусмотрена уголовная и административная ответственность", – отмечают в НАПК.

Напомним, в мае Россия сняла свой односторонний запрет на авиасообщение с Грузией, а 20 мая Georgian Airways осуществила первый за 4 года прямой рейс в РФ.

Перед тем в Грузии вызвал резонанс резкий ответ компании на протесты возмущенных граждан под ее офисом.

Правящая партия и правительство Грузии позитивно восприняли восстановление авиасообщения с Россией, тогда как президент Саломе Зурабишвили призвала бойкотировать Georgian Airways. Компания со своей стороны объявила ее нежелательным лицом на своих рейсах.

Посол Европейского Союза в Грузии Павел Герчинский передал грузинскому вице-премьер-министру, главе Министерства экономики Левану Давиташвили демарш в связи с восстановлением прямого авиасообщения между Тбилиси и Москвой.

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