Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В НАПК допустили санкции против Georgian Airways, которая возобновила рейсы в Россию

"Европейская правда"Пятница, 2 июня 2023, 15:31

Грузинская компания Georgian Airways и ее основатель и руководитель появились на сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции в перечне лиц и компаний, которым грозят санкции в связи с войной РФ против Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В списке НАПК с пометкой "физическое/юридическое лицо под риском наложения санкций" появилась "Georgian Airways", ее директор Тамаз Гаиашвили, который также является владельцем компании Ltd Piloti и основателем "Армянских авиалиний" (Air Dilijans), и его брат Давид Гаиашвили, владеющий 80% акций компании.

"Деятельность "Georgian Airways", которая направлена на существенную интенсификацию и упрощение транспортного сообщения, в том числе для представителей российского бизнеса в Грузии, приводит к повышению рисков образования новых схем обхода санкций, увеличения интегрированности российского бизнеса в грузинскую экономику", – отмечает НАПК в комментарии относительно оснований возможного введения санкций.

Агентство отмечает также, что "Georgian Airways" связана с хендлинговой компанией Aero Handling Georgia LLC через учредителей и руководителей. Так, учредителями компании Aero Handling Georgia LLC выступили: Давид Цивцивадзе, зарегистрированный по одному адресу с директором "Georgian Airways" Тамазом Гаиашвили; Давид Кварацхелия, сын пророссийского грузинского деятеля, руководителя Центра Грузино-российской дружбы, председателя партии "Нейтральная Грузия" Валерия Кварацхелия.

Давид Кварацхелия также является директором компании Ltd Piloti (404541830), единоличным владельцем которой является директор Georgian Airways – Тамаз Гаиашвили.

Aero Handling Georgia LLC (ИНН 404672895) предоставляет хендлинговые услуги авиакомпании "Georgian Airways", а также российским авиакомпаниям, находящимся под санкциями Украины, а именно АО "РЕД ВИНГС" (Red Wings) и АО "Авиакомпания Азимут".

ВИДЕО ДНЯ

"Указанные российские авиакомпании на регулярной основе осуществляют авиарейсы на временно оккупированную территорию Крым. Тем самым авиакомпании и экипаж их воздушных судов нарушают порядок въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее, за что предусмотрена уголовная и административная ответственность", – отмечают в НАПК.

Напомним, в мае Россия сняла свой односторонний запрет на авиасообщение с Грузией, а 20 мая Georgian Airways осуществила первый за 4 года прямой рейс в РФ.

Перед тем в Грузии вызвал резонанс резкий ответ компании на протесты возмущенных граждан под ее офисом.

Правящая партия и правительство Грузии позитивно восприняли восстановление авиасообщения с Россией, тогда как президент Саломе Зурабишвили призвала бойкотировать Georgian Airways. Компания со своей стороны объявила ее нежелательным лицом на своих рейсах.

Посол Европейского Союза в Грузии Павел Герчинский передал грузинскому вице-премьер-министру, главе Министерства экономики Левану Давиташвили демарш в связи с восстановлением прямого авиасообщения между Тбилиси и Москвой.

Читайте также: Грузия, открытая врагам. Почему авиарейсы и визит семьи Лаврова – не последние шаги навстречу РФ

Темы: ГрузияУкраинасанкцииавиа
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

обновлено от 02:10В Украине была объявлена масштабная воздушная тревога

Украинские пилоты еще не отправлялись на обучение за границу – Воздушные силы

Обновлено от 17:05На Бахмутском направлении украинская армия продвигается вперед, занимает высоты – Маляр   

видео, фотоВ российской Сибири пылает подстанция, СМИ сообщают о взрыве

В Армении заявили о проблемах из-за членства в ОДКБ

Генерал Милли: Украина очень хорошо подготовилась к контрнаступлению

Все новости...
Грузия
Госдеп ответил на скандальное заявление премьера Грузии о причине войны РФ против Украины
В партии власти Грузии назвали условие присоединения к санкциям против РФ
Премьер Грузии утверждает, что РФ развязала войну из-за желания Украины вступить в НАТО
Последние новости
04:30
В контрнаступлении Силы обороны должны использовать слабые места в позициях РФ – Пентагон
04:10
В Деснянском районе Киева обломки упали на проезжую часть, есть повреждения – КГВА
03:20
В Киеве прогремели взрывы, работала ПВО
02:36
обновлено от 02:10В Украине была объявлена масштабная воздушная тревога
01:50
Терехов сообщил о последствиях ракетного удара по Харькову
01:03
На подступах к Киеву и области сообщали о работе ПВО
00:52
Враг ударил по Сумщине – зафиксировано 94 взрыва за сутки
00:02
Одному из самых богатых людей Финляндии выписали 121 тысячу евро штрафа за превышение скорости
00:00
Обновлено от 22.35Оккупанты атаковали Харьков ракетами С-300, в области повредили аммиакопровод – ОВА
23:48
Кулеба: Вильнюс должен "подтянуть" НАТО к реальности, решение Бухареста от нее максимально оторвано
Все новости...
Реклама: