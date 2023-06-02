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Разведка Эстонии ожидает объявления о новой волне мобилизации в РФ в ближайшее время

"Европейская правда"Пятница, 2 июня 2023, 15:56

В ближайшем будущем Россия, скорее всего, объявит о новой волне мобилизации.

Об этом сказал глава Разведывательного центра Министерства обороны полковник Эстонии Марго Гросберг, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

По словам Гросберга, количество обстрелов со стороны российских вооруженных сил имеет сильную тенденцию к снижению.

"В российских силах происходит реорганизация и замена подразделений. На замену частям, которые несколько месяцев находились на границе, приходят более свежие и пополненные подразделения. До начала ожидаемого наступления РФ пытается восполнить свои потери. Основной упор делается на подготовку к обороне, поэтому наступательных операций проводится меньше", – сказал Гросберг.

По словам Гросберга, соотношение сил на фронте сегодня один к одному, поскольку вследствие объявленной в сентябре мобилизации Россия смогла восполнить потери. "Для проведения успешного наступления атакующей стороне требуется трехкратное преимущество", – отметил он.

По словам Гросберга, объявленная 1 апреля в РФ вербовочная кампания особых успехов не принесла.

"Учитывая все эти нюансы, очень высока вероятность того, что в какой-то момент будет объявлено о новой волне мобилизации, как это было в сентябре прошлого года. Мобилизация нужна для того, чтобы Российская Федерация смогла выполнить поставленные цели", – сказал глава разведцентра.

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Говоря о Бахмуте, Гросберг отметил, что ЧВК "Вагнер" начала передавать свои позиции в городе регулярной армии РФ. "По словам самого Пригожина, до 5 июня "вагнеровцы" покинут Бахмут. Мы видим, что первые подразделения уже покинули свои позиции", – сказал он.

"Битва за Бахмут продолжалась более 9 месяцев. Безвозвратные потери РФ составили более 40 000 человек – убитыми, ранеными и пропавшими без вести", – отметил Гросберг.

Напомним, по мнению британской разведки, из-за действий партизанских групп в районе российского пограничного городка Шебекино перед руководством РФ начинает вставать дилемма: перебрасывать дополнительные силы к линии фронта, или усиливать защиту собственной границы.

Темы: Эстонияразведка
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