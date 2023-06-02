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На Киевщине задержали коллаборанта, который помогал оккупантам ремонтировать технику

Валентина РоманенкоПятница, 2 июня 2023, 17:07
На Киевщине задержали коллаборанта, который помогал оккупантам ремонтировать технику
фото прокуратуры

Служба безопасности Украины задержала на Киевщине еще одного вражеского соратника, который почти полгода добровольно сотрудничал с оккупантами на временно захваченной территории Луганской области.

Источник: пресс-службы СБУ и Луганской областной прокуратуры

Детали: Им оказался пророссийски настроенный работник агрокомпании одного из поселков Сватовского района.

Следствием установлено, что в течение года после полномасштабного российского вторжения на территорию Украины житель села Нововодяное регулярно осуществлял перевозки военнослужащих в.с. РФ и контролируемых ими незаконных вооруженных формирований так называемых "Л/ДНР" и боеприпасов, которые в дальнейшем помогал разгружать.

Также в собственном дворе злоумышленник устроил "СТО" для ремонта российской военной техники, в том числе подбитых украинскими защитниками БТРов.

В СБУ говорят, что за это оккупанты позволяли своему приспешнику беспрепятственно перемещаться по району и грабить дома людей, которые выехали на подконтрольную Украине территорию.

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Весной 2023 года, когда в результате наступательных действий ВСУ линия фронта приблизилась к окрестностям его поселка, вражеский приспешник выехал в Киевскую область.

Здесь он пытался "легализоваться" как переселенец с востока Украины и даже начал оформлять социальную помощь.

Сотрудники СБУ установили его местонахождение и задержали фигуранта в Борисполе.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении в коллаборации.

По ходатайству прокуроров Октябрьский районный суд в Днепре избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей.

Злоумышленнику грозит до 15 лет тюрьмы.

Темы: коллаборационизмСБУЛуганская область
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