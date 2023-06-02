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Германия приобретет 66 колесных БТР для Украины

"Европейская правда"Пятница, 2 июня 2023, 17:47

Правительство Германии заключило с компанией Flensburger Fahrzeugbau GmbH (FFG) был заключен контракт на поставку 66 колесных бронетранспортеров.

Об этом, как пишет "Европейская правда" со ссылкой на DPA, в пятницу сообщила пресс-секретарь Министерства обороны ФРГ.

Берлин рассматривал возможность приобрести для Украины бронетранспортеры Fuchs оборонного концерна Rheinmetall, но, по данным DPA, выбрал FFG, поскольку цена их БТР была в шесть-семь раз меньше.

Когда колесные бронетранспортеры FFG будут отправлены в Украину, пока неизвестно.

Кроме того, немецкое правительство приобретет у FFG 64 многоцелевых автомобиля – старые транспортные средства шведского производства, которые компания модернизировала. Некоторые из них ранее использовались Бундесвером.

Сколько федеральное правительство Германии заплатит FFG по двум контрактам, традиционно не сообщается.

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что Германия передала Украине одну радиолокационную станцию воздушного наблюдения TRML-4D.

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Кроме того, компания Quantum Systems со штаб-квартирой в немецкой Баварии объявила о заказе 300 дополнительных разведывательных дронов средней дальности Vector для военной поддержки Вооруженных сил Украины.

Темы: Германияпомощь Украиневойна
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