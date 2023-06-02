Германия приобретет 66 колесных БТР для Украины

Правительство Германии заключило с компанией Flensburger Fahrzeugbau GmbH (FFG) был заключен контракт на поставку 66 колесных бронетранспортеров.

Об этом, как пишет "Европейская правда" со ссылкой на DPA, в пятницу сообщила пресс-секретарь Министерства обороны ФРГ.

Берлин рассматривал возможность приобрести для Украины бронетранспортеры Fuchs оборонного концерна Rheinmetall, но, по данным DPA, выбрал FFG, поскольку цена их БТР была в шесть-семь раз меньше.

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Когда колесные бронетранспортеры FFG будут отправлены в Украину, пока неизвестно.

Кроме того, немецкое правительство приобретет у FFG 64 многоцелевых автомобиля – старые транспортные средства шведского производства, которые компания модернизировала. Некоторые из них ранее использовались Бундесвером.

Сколько федеральное правительство Германии заплатит FFG по двум контрактам, традиционно не сообщается.

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Напомним, на прошлой неделе стало известно, что Германия передала Украине одну радиолокационную станцию воздушного наблюдения TRML-4D.

Кроме того, компания Quantum Systems со штаб-квартирой в немецкой Баварии объявила о заказе 300 дополнительных разведывательных дронов средней дальности Vector для военной поддержки Вооруженных сил Украины.