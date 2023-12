Резников в Сингапуре встретился с главой Пентагона

Министр обороны Украины Алексей Резников 2 июня встретился в Сингапуре с министром обороны Соединенных Штатов Америки Ллойдом Остином.

Источник: Алексей Резников в Twitter

Прямая речь: "Я был рад встретиться с моим американским коллегой и большим другом Ллойдом Остином III в кулуарах Диалога Шангри-Ла.

Реклама:

Украинско-американское партнерство крепкое. Мы продолжим работать для обеспечения победы Украины и восстановления мира в Европе".

I was happy to meet with my 🇺🇲 colleague and great friend Lloyd Austin III @SecDef on the sidelines of the IISS Shangri-La Dialogue.

The Ukraine-US partnership is strong. We will continue working to ensure Ukraine's victory and to restore peace in Europe.

🇺🇦🤝🇺🇲 pic.twitter.com/BgsrMOU6JU