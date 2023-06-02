Россияне атаковали Харьковскую область из С-300 – ОВА

Председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что российские оккупанты обстреляли Харьковскую область из С-300.

Источник: Синегубов в Telegram

Дословно: "Сегодня (2 июня - ред.) около 17:05 российские оккупанты нанесли очередной ракетный удар по Харьковщине.

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Зафиксирован прилет двух ракет, предварительно С-300, в лесной массив Змиевской громады Чугуевского района".

Детали: По словам главы ОВА, пока нет информации о масштабах разрушений и пострадавших.