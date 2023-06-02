Глава ЦРУ тайно ездил в Китай в попытке разморозить отношения – СМИ

В мае директор ЦРУ Билл Бернс посетил Китай – тайный визит одного из самых доверенных чиновников президента Джо Байдена свидетельствует о том, насколько Белый дом обеспокоен ухудшением отношений между Пекином и Вашингтоном.

Источник: "Financial Times" со ссылкой на источники

Детали: Пять человек, ознакомленных с ситуацией, сообщили, что Бернс – бывший высокопоставленный дипломат, которому часто поручают деликатные зарубежные миссии, – посетил Китай для переговоров с официальными лицами.

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Этот визит, который стал первым высокопоставленным визитом в Китай представителя администрации Байдена, состоялся в то время, когда Вашингтон настаивает на взаимодействии с Пекином на высоком уровне, чтобы попытаться стабилизировать отношения.

Белый дом и Центральное разведывательное управление США отказались от комментариев.

Один американский чиновник сказал, что Бернс встречался с представителями китайской разведки во время поездки.

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Прямая речь чиновника: "В прошлом месяце директор Бернс посетил Пекин, где встретился с китайскими коллегами и подчеркнул важность поддержания открытых линий связи в каналах разведки".

Детали: Миссия Бернса состоялась в том же месяце, когда советник по национальной безопасности США Джейк Салливан встретился в Вене с Ван И, главным внешнеполитическим чиновником Китая. Белый дом не объявлял об этой встрече до ее завершения.

Поездка Бернса также стала визитом самого высокого уровня после посещения заместителем госсекретаря США Венди Шерман Тяньцзиня в июле 2021 года.

Байден неоднократно просил директора ЦРУ проводить деликатные миссии как дома, так и за рубежом. В ноябре 2021 года Бернс ездил в Москву, чтобы предостеречь российских чиновников от вторжения в Украину.

Несколько человек, знакомых с ситуацией, рассказали, что в прошлом году Байден отправил Бернса на Капитолийский холм, чтобы убедить тогдашнего спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси не ехать в Тайвань.

Белый дом пытается восстановить обмен с Китаем после особенно неспокойного периода, который начался в феврале, когда над Северной Америкой пролетел китайский шпионский воздушный шар, который подозревали в том, что он является шпионским.

Тот инцидент подорвал усилия, направленные на то, чтобы установить "нижнюю границу" в отношениях, о необходимости которых Байден и президент Китая Си Цзиньпин договорились во время встречи на саммите G20 на Бали в ноябре 2022 года.

В мае 2023 года Байден на саммите G7 в Хиросиме заявил, что ожидает скорой "оттепели" в отношениях, не уточнив деталей. Бернс посетил Китай до того, как Байден сделал это заявление.

Эксперты отмечают, что как опытный дипломат и высокопоставленный сотрудник разведки Бернс может способствовать достижению цели администрации Байдена – стабилизировать отношения и положить начало новому этапу в отношениях. Бернса уважают демократы и республиканцы, а также хорошо знают китайские чиновники.

Государственный секретарь Энтони Блинкен в феврале отменил свой визит в Китай из-за инцидента с воздушным шаром. Теперь США пытаются осуществить эту поездку, но Пекин пока отказывается давать ей зеленый свет, отмечает издание.

Министр обороны Китая Ли Шанфу также отказался встретиться с министром обороны США Ллойдом Остином в Сингапуре на этих выходных, поскольку Вашингтон отказался снять с него санкции. Оба министра участвуют в конференции по вопросам безопасности "Диалог Шангри-Ла", где они должны выступить с речами.

Хотя официальной встречи двух министров не ожидалось, Пентагон сообщил, что они "коротко пообщались" на ужине по случаю открытия форума, который организует Международный институт стратегических исследований. "Оба лидера пожали друг другу руки, но не имели предметного обмена мнениями", – заявили в Пентагоне.