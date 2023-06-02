Лукашенко: Надо было "решить украинский вопрос" в 2014-15, это наша единственная ошибка

Белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что России и Беларуси следовало "решить вопрос" Украины в 2014-2015 годах, когда у нее "не было ни армии, ни готовности" к войне.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на БелТА, такое Лукашенко сказал на заседании заседания Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ.

Самопровозглашенный президент Беларуси заявил, что "абсолютно согласен" с Владимиром Путиным в том, что "не мы начинали" войну в Украине, а она вообще "началась задолго до 2014 года".

"Мы видели все, что здесь происходило: тот "коричневый" переворот, который произошел, и к чему Украину подводят. Видели, кто был в авангарде", – сказал он, обвинив украинскую власть в том, что она не обеспечила мирное сосуществование людей.

По словам Лукашенко, если бы полномасштабная война не началась чуть больше года назад, это бы началось завтра, но в худших условиях для России и Беларуси.

"Все к этому шло. Единственная, наверное, наша ошибка, что мы не решили этот вопрос в 2014-2015 годах, когда не было ни армии у Украины, ни готовности... Все хотели мирно как-то урегулировать. А они за это время создавали боеспособные вооруженные силы", – отметил он.

В оправдание действий РФ и РБ Лукашенко в духе пропаганды сказал: "Представьте себе: если бы в Мексике начали издеваться над гражданами США, американцами? Той Мексики давно бы уже не существовало".

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Самопровозглашенный президент Беларуси не впервые прибегает к откровенно антиукраинским заявлениям и действиям.

Еще в июле прошлого года Лукашенко заявил, что он де-факто и так признал образование "ЛНР" и "ДНР", а также аннексию Крыма Россией, и в случае необходимости издаст соответствующий указ. А осенью прошлого года также было подписано соглашение о сотрудничестве между Минском и Севастополем.

Весной 2023-го после встречи Лукашенко с донецким гауляйтером Денисом Пушилиным Украина отозвала посла Игоря Кизима для консультаций.

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