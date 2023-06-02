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Защитники отбили 15 атак врага – Генштаб

Алена МазуренкоПятница, 2 июня 2023, 19:33

Украинские защитники за сутки отбили 15 атак противника, уничтожили 2 склада боеприпасов оккупантов и 2 станции радиоэлектронной борьбы.

Источник: Генштаб

Детали: В общем, в течение суток, враг нанес 62 авиационных и 15 ракетных ударов, совершил около 20 обстрелов из РСЗО по позициям украинских войск и населенных пунктах.

Противник продолжает сосредотачивать основные усилия на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей. В течение суток оккупанты совершили 15 атак, однако все они были отражены подразделениями сил обороны.

На Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает сохранять военное присутствие в приграничных с Украиной районах. Оккупанты обстреляли населенные пункты на этих направлениях из авиации, минометного и артиллерийского вооружения.

На Купянском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия вблизи Новоселовского Луганской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись 10 н.п. Харьковской области и Новоселовское Луганской области.

На Лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районе Макеевки Луганской области и Спирного - Донецкой. Враг нанес авиаудары в Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Невское, Белогоровка Луганской области и Верхнекаменское, Торское, Спорное, Раздоловка Донецкой области.

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На Бахмутском направлении противник нанес авиационные удары в районах Белая Гора и Часов Яр Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали 8 н.п. Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник наступательных действий не проводил.

Нанес авиаудары в районе Авдеевки и совершил артобстрелы населенных пунктов Авдеевка, Первомайское, Карловка.

На Марьинском направлении в эти сутки противник вел наступательные действия в районе города Марьинка, однако защитники отбили все 8 атак противника.

Ориентировочные потери врага составили до 10 человек погибшими и около 20 - ранеными. К тому же было уничтожено 2 единицы вражеской автомобильной техники.

В то же время, враг нанес авиаудар по Марьинке, совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Победа и Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг совершил обстрелы населенных пунктов Угледар, Пречистовка и Новоукраинка.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонительные действия. Там враг также наносит авиационные удары и осуществляет артиллерийские обстрелы населенных пунктов.

Авиация сил обороны за сутки нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава, а также 2 - по зенитно-ракетным комплексам противника.

В течение этих суток защитниками было уничтожено 15 крылатых ракет и 17 "Шахедов".

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили пункт управления, 2 склада боеприпасов, 2 станции радиоэлектронной борьбы, радиолокационную станцию и реактивную систему залпового огня противника.

Темы: Генштабвойнаоккупация
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