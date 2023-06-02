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Зеленский: "Дія" поможет развить госсервисы в Европе, Латинской Америке и Африке

Алена МазуренкоПятница, 2 июня 2023, 20:22
Зеленский: Дія поможет развить госсервисы в Европе, Латинской Америке и Африке

Президент Владимир Зеленский сообщил, что провел несколько совещаний по формированию комплексной политики Украины и анонсировал, что на базе "Дії" Украина будет помогать другим странам развить государственные сервисы.

Источник: видеообращение Зеленского

Прямая речь: "Провел несколько совещаний, длительных и содержательных, по формированию нашей политики - комплексной - на перспективу. Того, что касается дальнейшей трансформации государства. Того, что касается нашего участия в глобальных процессах. Как всегда, готовим новости и решения, которые дадут Украине и украинцам еще больше прочности".

Детали: Также Зеленский отметил 92-ю отдельную механизированную бригаду - всех воинов этой бригады, которые "стойко защищают Сватовское направление и удачно отражают вражеские атаки, двигаясь вперед".

На Авдеевском направлении президент отметил 110-ю отдельную механизированную бригаду - "за храбрость и умение мощно уничтожать оккупантов".

Также он поблагодарил пограничников, которые защищают государство на передовой вместе со всеми нашими силами обороны и безопасности: "Львовский, Донецкий, Житомирский пограничные отряды, которые сражаются на фронте. А также спасибо бойцам Черниговского пограничного отряда, которые активно противодействуют "Шахедам".

Президент сообщил, что подписал указы о награждении защитников государственными наградами 263 военнослужащих ВСУ.

ВИДЕО ДНЯ

Зеленский заявил, что 2 июня киевляне снова и снова публикуют информацию о недоступности укрытий: "Не просто о закрытых укрытиях, а о заваренных входах в укрытия, об отсутствии укрытий вообще в некоторых частях города. Такой уровень халатности в городе не перекрыть какими-то там оправданиями".

Также он сообщил, что на базе украинской "Дії" будет создано государственное приложение в Эстонии.

Зеленский анонсировал, что "Дія" поможет развить государственные сервисы и в других странах, не только европейских - в Латинской Америке и Африке.

Темы: ЗеленскийДіявойна
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