Недопуск в укрытие Киева: всем четырем задержанным объявили подозрение

В деле о недопуске граждан к укрытию в Киеве сообщено о подозрении трем должностным лицам и охраннику медучреждения.

Источник: Киевская городская прокуратура, полиция Киева

Детали: Четырем лицам, задержанным в рамках расследования трагических последствий из-за недопуска граждан в укрытие, сообщено о подозрении.

Первому заместителю Деснянской РГА, директору медучреждения и его заместителю инкриминируется служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия, охраннику - оставление в опасности, которое привело к смерти.

Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Что предшествовало: Полицейские опросили очевидцев, пострадавших и персонал медучреждения. На месте происшествия следователи изъяли служебную документацию, а также нашли ключи, которыми можно было открыть укрытие с обеих сторон. В дальнейшем правоохранители зашли в бомбоубежище и убедились, что входная дверь действительно была закрыта.

В ходе досудебного расследования в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины следователи задержали четырех человек: первого заместителя Деснянской районной государственной администрации, директора больницы, заместителя директора по техническим вопросам и охранника медучреждения.

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