Недопуск в укрытие Киева: всем четырем задержанным объявили подозрение
В деле о недопуске граждан к укрытию в Киеве сообщено о подозрении трем должностным лицам и охраннику медучреждения.
Источник: Киевская городская прокуратура, полиция Киева
Детали: Четырем лицам, задержанным в рамках расследования трагических последствий из-за недопуска граждан в укрытие, сообщено о подозрении.
Первому заместителю Деснянской РГА, директору медучреждения и его заместителю инкриминируется служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия, охраннику - оставление в опасности, которое привело к смерти.
Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.
Что предшествовало: Полицейские опросили очевидцев, пострадавших и персонал медучреждения. На месте происшествия следователи изъяли служебную документацию, а также нашли ключи, которыми можно было открыть укрытие с обеих сторон. В дальнейшем правоохранители зашли в бомбоубежище и убедились, что входная дверь действительно была закрыта.
В ходе досудебного расследования в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины следователи задержали четырех человек: первого заместителя Деснянской районной государственной администрации, директора больницы, заместителя директора по техническим вопросам и охранника медучреждения.
Предыстория:
- В ночь на 1 июня 2023 года во время ракетной атаки российских оккупантов в столице погибли три человека, в том числе ребенок 2013 года рождения.
- Жители пытались попасть в укрытие поликлиники в Деснянском районе, но двери были закрыты.
- По данному факту было начато уголовное производство.