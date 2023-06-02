Чехия будет требовать с РФ арендную плату за дома в Праге и здания консульств

МИД Чехии обнародовал список земельных участков, за пользование которыми будет требовать от России арендную плату.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает издание Ceske Noviny.

В середине мая правительство отменило девять постановлений с 1970-х и 1980-х годов, которые предоставляли бывшему Советскому Союзу право бесплатного пользования землей для дипломатических целей. По мнению кабинета министров, Россия использует землю для других целей, поэтому нет оснований продолжать предоставлять ее бесплатно. По словам премьер-министра Петра Фиалы, государство будет требовать от России арендной платы, которая является обычной для этой земли.

Министр иностранных дел Ян Липавский заявил тогда, что Чехия также потребует от России возврата неправомерного обогащения за последние три года. Он добавил, что решение правительства будет означать иск государства к России на сумму в десятки миллионов крон.

Решение касается 59 участков общей площадью 49 271 квадратный метр. Речь идет о земельных участках на улицах Овенецкая, Под Каштанами, Ромена Роллана, Швайгерова, Волкерова и Сибирских палатках в пражском Бубенче. Например, на участках на Сибирской набережной стоит православная церковь Святой Людмилы и многоквартирные дома, на улице Под Каштанами – вилла Гуго Зибургера, на улице Волкеровой – многоквартирные дома, а на улице Ромена Роллана – вилла с садом. Речь идет также о земельных участках со зданиями бывших консульств в Карловых Варах и Брно и базы отдыха "Шогайка" во Влканчицах в Центральночешском крае.

Ранее Липавский заявлял, что Россия владеет 42 зданиями в Чехии, все они в свое время были определены ею как объекты дипмиссии, то есть использовались в дипломатических целях. По словам министра, во время проверки министерство обнаружило, что десятки из них не служат задекларированным целям. Поэтому чешская дипломатия призвала Россию уточнить способ использования.

Россия отвергла призывы, поэтому в июле 2020 года министерство сообщило в ноте, что Чешская Республика не признает недвижимость за пределами помещений миссии, которая не используется в дипломатических целях по состоянию на эту дату. Здания бывших консульств в Варах и Брно потеряли статус консульских помещений с мая прошлого года.

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Дипломатические отношения Чехии с Россией ухудшились после того, как в позапрошлом году чешские спецслужбы и следователи обнаружили причастность агентов российских спецслужб к взрывам на складах боеприпасов в городе Врбетице в Злинском крае в 2014 году. Количество российских дипломатов в Чехии продолжило сокращаться после прошлогоднего вторжения России в Украину. Сейчас в посольстве России в Праге работает шесть дипломатов. Липавский отметил, что значительно сокращенная российская миссия не может в своем численном составе использовать все здания для дипломатических целей.