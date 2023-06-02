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Генштаб Эстонии: Украина сознательно скрывает время начала контрнаступления

"Европейская правда"Пятница, 2 июня 2023, 22:53

Судя по всему, Украина намеренно скрывает время начала контрнаступления, тем самым пытаясь сбить российских оккупантов с толку, принудить их к обороне и помешать им захватить инициативу, считает Генштаб Сил обороны Эстонии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

Как отмечают эстонские военные, украинские, российские и международные источники отличаются "фальстартами" в указании дат возможных активных действий Украины. Одновременно с этим боевые действия ведутся по всей линии фронта, также идут бои местного значения.

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Украинцы продолжают создавать почву для дальнейших действий: они пытаются занять лучшие позиции, нарушить управление и логистику войск противника, уничтожать технику, которая могла бы повредить наступлению – прежде всего противовоздушную оборону, артиллерию, танки, отмечает Генштаб Сил обороны Эстонии.

Там также отмечают снижение количества атак российских сил на востоке Украины в сутки с февраля этого года, причем после 19 мая россияне еще сильнее снизили свою активность и осуществляют перегруппировку.

"Скорее всего, в этом году РФ сконцентрируется на полном захвате Донецкой области. В связи с этим, вероятно, не позднее осени россияне будут оказывать сильное давление на украинские позиции на линии Часов Яр – Северск – Торское", – отмечается в сообщении.

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Также эстонская разведка прогнозирует, что в ближайшем будущем Россия, скорее всего, объявит о новой волне мобилизации.

Как сообщалось, Соединенные Штаты считают, что вместе с союзниками должным образом обеспечили Украину военной помощью для проведения контрнаступления.

Темы: ЭстонияГенштабконтрнаступлениеУкраина
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