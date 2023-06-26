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В Польше откроется центр ремонта танков Abrams

"Европейская правда"Понедельник, 26 июня 2023, 22:25

Польский оружейный концерн Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ) в понедельник подписал с американским General Dynamics соглашение о сотрудничестве, в рамках которого в Познани откроется центр обслуживания танков Abrams.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении на сайте PGZ.

Соглашение о сотрудничестве было заключено во время конференции Abrams Suppliers, организованной совместно General Dynamics и познанской компанией Wojskowy Zakłady Motoryzacyjne, входящей в концерн PGZ.

Договоренность подтверждает решение о создании центра обслуживания Abrams на базе Motoryzacyjne, а также создает потенциал для их широкого технического обслуживания с целью обеспечения будущих потребностей польских вооруженных сил в этой области.

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"В долгосрочной перспективе потенциал центра будет также доступен для американских военных подразделений, дислоцированных в Польше и других европейских странах", – указывают в PGZ.

В прошлом году Польша заключила контракт на поставку 250 танков Abrams M1A2 SEPv3 с сопутствующим оборудованием, логистикой и учебным пакетом. Первые танки Abrams M1A2 SEPv3 должны прибыть до конца 2024 года, а вся техника поступит до конца 2026-го.

Министерство обороны Польши заключило еще один контракт на 116 танков Abrams версии M1A1 вместе с сопутствующим оборудованием, логистикой и учебными пакетами, которые и будут эксплуатироваться в центре в Познани.

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Ранее сообщалось, что Германия и Польша приближаются к заключению соглашения о создании сервисного центра для ремонта боевых танков Leopard и другой западной техники, которую использует Украина.

Темы: танкиПольшаУкраина
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