Зеленский заявил об "историческом времени" для старта переговоров о вступлении Украины в ЕС

Президент Владимир Зеленский призвал начать переговоры о вступлении Украины в ЕС, отметив, что страна уже готова к этому.

Как пишет "Европейская правда", об этом он заявил во время онлайн-выступления на заседании Европейского совета.

"Это историческое время, чтобы начать переговоры о членстве Украины в Евросоюзе. Европа ценностей, свободная и сильная Европа, Европа мира немыслима без Украины", – сказал Зеленский.

По его словам, прогресс Украины в выполнении рекомендаций Еврокомиссии "стоит зафиксировать".

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"Украина настроена как можно быстрее подготовиться к началу переговоров о членстве, и мы это сделаем", – добавил Зеленский.

Напомним, Европейская комиссия представила устную оценку прогресса Украины на пути в ЕС. Еврокомиссия считает, что Украина выполнила в полном объеме два из семи условий, необходимых для начала переговоров о членстве, по остальным условиям достигнут прогресс.

В правительстве прогнозируют, что Украина до октября выполнит остальные кандидатские рекомендации ЕС.

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Посол ЕС в Украине Матти Маасикас посоветовал Украине после промежуточной оценки по выполнению семи рекомендаций Еврокомиссии возобновить е-декларирование для чиновников.

Зеленский пообещал, что Украина со своей стороны выполнит все критерии Еврокомиссии, необходимые для того, чтобы начать переговоры о вступлении в ЕС до конца этого года.