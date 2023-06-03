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На Херсонщине двое детей пострадали от взрыва неизвестного предмета: их состояние тяжелое

"Украинская правда"Суббота, 3 июня 2023, 00:17
На Херсонщине двое детей пострадали от взрыва неизвестного предмета: их состояние тяжелое
Знак "Херсонская область". Фото из Википедии

В селе Загоряновка Херсонской области двое детей – 10 и 13 лет – получили тяжелые ранения в результате взрыва неизвестного предмета на детской площадке.

Источник: начальник Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в Telegram

Прямая речь: "В Загоряновке из-за взрыва неизвестного предмета пострадали двое детей.

У 13-летнего ребенка осколочные поражения конечностей. Младший, 10-летний, получил ранение живота.

Трагедия произошла на детской площадке, где играли мальчики".

Детали: По словам главы ОВА, детей доставили в больницу.

"Их состояние довольно тяжелое. Медики оказывают всю необходимую помощь. Старшего мальчика оперируют", – сообщил Прокудин.

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Темы: Херсонская областьдети
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