На Херсонщине двое детей пострадали от взрыва неизвестного предмета: их состояние тяжелое
Суббота, 3 июня 2023, 00:17
В селе Загоряновка Херсонской области двое детей – 10 и 13 лет – получили тяжелые ранения в результате взрыва неизвестного предмета на детской площадке.
Источник: начальник Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в Telegram
Прямая речь: "В Загоряновке из-за взрыва неизвестного предмета пострадали двое детей.
У 13-летнего ребенка осколочные поражения конечностей. Младший, 10-летний, получил ранение живота.
Трагедия произошла на детской площадке, где играли мальчики".
Детали: По словам главы ОВА, детей доставили в больницу.
"Их состояние довольно тяжелое. Медики оказывают всю необходимую помощь. Старшего мальчика оперируют", – сообщил Прокудин.
ВИДЕО ДНЯ