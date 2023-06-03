Враг за сутки 30 раз обстрелял Сумскую область: есть жертвы и разрушения

В течение 2 июня россияне совершили 30 обстрелов Сумской области, зафиксирован 181 взрыв, один человек погиб, еще один – получил ранения, есть разрушения гражданской инфраструктуры.

Источник: Сумская областная военная администрация в Facebook

Детали: Юнаковскую громаду россияне обстреляли из минометов (6 взрывов).

По Хотинской громаде враг совершил 2 минометных обстрела (12 взрывов). В результате обстрелов погиб гражданский человек, повреждено частное домовладение и повреждена линия электропередач.

В Белопольской громаде зафиксированы минометные обстрелы (11 взрывов), а также 30 взрывов из АГС.

По Краснопольской громаде россияне били из артиллерии (25 взрывов), минометов (8 взрывов) и АГС (30 взрывов). В результате обстрела из АГС произошло возгорание травы возле местного кладбища.

В Миропольской громаде зафиксирован минометный обстрел (3 взрыва).

ВИДЕО ДНЯ

В Великописаревской громаде в течение дня зафиксировано 3 взрыва из минометов, 16 взрывов из САУ. В результате одного из обстрелов (САУ) повреждены 3 дома гражданской инфраструктуры, 3 гражданских авто, скутер и металлический забор, аптека, административное здание, 2 частных домовладения и многоэтажный жилой дом. Одно гражданское лицо получило ранения. Также россияне били из РСЗО (14 взрывов), в результате одного из обстрелов повреждены 2 частных домовладения.

По Зноб-Новгородской громаде осуществлен минометный обстрел (22 взрыва).

По Середино-Будской громаде враг совершил минометный обстрел (4 взрыва), в результате чего повреждены пожаром нежилое помещение и жилой дом. Также зафиксирован артиллерийский обстрел из САУ (1 взрыв), в результате чего поврежден зерновой элеватор. Кроме того, россияне осуществили сброс взрывного устройства типа ВОГ с БПЛА.