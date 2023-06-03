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ЦНС: На оккупированной Донетчине – дефицит питьевой воды

"Украинская правда"Суббота, 3 июня 2023, 06:20
ЦНС: На оккупированной Донетчине – дефицит питьевой воды
Иллюстративное ФОТО PIXABAY.COM

На временно оккупированных территориях Донецкой области не хватает питьевой и технической воды, поскольку захватчики не могут починить водоснабжение.

Источник: Центр национального сопротивления

Дословно: "Зафиксировано, что работники подконтрольного оккупантам "государственного унитарного предприятия "ДНР" "Вода Донбасса"" не могут обеспечить ремонт сетей и объектов водоснабжения и водоотведения.

Также наблюдается проблема с подвозом питьевой воды населению оккупированных городов".

Детали: По данным ЦНС, причина возникновения дефицита воды в том, что оккупационная администрация разворовала средства, выделенные на ремонт инфраструктуры.

Напомним: Ранее Сопротивление сообщало, что во многих населенных пунктах оккупированных территорий Херсонщины наблюдается нехватка продуктов питания и товаров первой необходимости.

Темы: водаДонецкая область
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