Для пополнения потерь россиян агитируют подписывать контракты на 3-5 месяцев – Генштаб

В Алтайском крае РФ лиц с условно-досрочным освобождением от отбывания наказания агитируют вступать в армию на контрактную службу на несколько месяцев.

Источник: сводка Генерального штаба ВСУ в Facebook

Дословно: "Для пополнения потерь в живой силе противник продолжает агитировать собственное население к прохождению военной службы различными способами.

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В городе Зоринск Алтайского края представители уголовно-исполнительной службы проводят разъяснительную работу среди лиц, имеющих условно-досрочное освобождение от отбывания наказания. Агитируют о подписании ими контракта на 3-5 месяцев военной службы".

Напомним: В начале мая российские захватчики начали мобилизацию во временно оккупированном Мариуполе.