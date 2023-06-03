Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Для пополнения потерь россиян агитируют подписывать контракты на 3-5 месяцев – Генштаб

"Украинская правда"Суббота, 3 июня 2023, 07:17
Для пополнения потерь россиян агитируют подписывать контракты на 3-5 месяцев – Генштаб
МОБИЛИЗАЦИЯ В РОССИИ, ФОТО РИА НОВОСТИ

В Алтайском крае РФ лиц с условно-досрочным освобождением от отбывания наказания агитируют вступать в армию на контрактную службу на несколько месяцев.

Источник: сводка Генерального штаба ВСУ в Facebook

Дословно: "Для пополнения потерь в живой силе противник продолжает агитировать собственное население к прохождению военной службы различными способами.

В городе Зоринск Алтайского края представители уголовно-исполнительной службы проводят разъяснительную работу среди лиц, имеющих условно-досрочное освобождение от отбывания наказания. Агитируют о подписании ими контракта на 3-5 месяцев военной службы".

Напомним: В начале мая российские захватчики начали мобилизацию во временно оккупированном Мариуполе.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: ГенштабРосcияармия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Пентагон объявит новый пакет военной помощи Украине на более чем $2 млрд – СМИ

фото, видеоРоссия нанесла ракетный удар по Умани, есть пострадавшие

Зеленский просит мир наказать Путина за экоцид: Жизни сломаны, экосистемы уничтожены

Энергетики придумали, как адаптировать систему после подрыва Каховской ГЭС

Бывшая эскортница получила награду за работу на "информационном фронте" – ГУР

В Конгрессе США не верят заявлениям России о подрыве Каховской ГЭС

Все новости...
Генштаб
За сутки произошло 29 боевых столкновений с врагом – сводка
Россияне начали усиливать границу курсантами: им дали стрелковое оружие и гранатометы
Генштаб Эстонии: Украина сознательно скрывает время начала контрнаступления
Последние новости
08:07
Несмотря на сопротивление Польши и Венгрии страны ЕС договорились о распределении мигрантов
08:05
Премьер Эстонии – о введении войск в Украину: ни одна страна не говорила о таких намерениях
07:54
Точный удар: в Донецке Силы обороны уничтожили 56 оккупантов
07:35
Россияне запустили ночью до 16 ударных БпЛА и 6 крылатых ракет – воздушники
07:29
ОбновленоРоссия ракетами атаковала Житомирскую область, погиб человек, есть пострадавшие
07:08
В Белгородской области РФ "работала ПВО" и "ночью много стреляли" – губернатор
06:50
Силы обороны за минувшие сутки уничтожили 10 вражеских БпЛА – сводка
06:04
Трампу предъявлены обвинения по 7 пунктам – адвокат
05:30
По меньшей мере на трех участках фронта Силы обороны провели контрнаступательные действия – ISW
04:42
Премьер Британии: Путин нас не переждет, НАТО не сдастся
Все новости...
Реклама: