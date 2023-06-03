Бех-Романчук взяла бронзу в прыжках в длину на этапе Бриллиантовой лиги в Италии

Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук завоевала бронзовую медаль в прыжках в длину на этапе Бриллиантовой лиги в Италии.

Источник: "Суспільне. Спорт"

Детали: Первый летний турнир украинка провела в Рабате, где получила серебро местного этапа Бриллиантовой лиги в тройном прыжке.

Зато в прыжках в длину единственным стартом Бех-Романчук в этом году оставались февральские соревнования в Берлине, где спортсменка заняла седьмое место.

В четвертый раз в статусе действующей чемпионки Бриллиантовой лиги стартовала на этапе двукратная чемпионка Европы, сербка Ивана Вулета. Выходила на соревнования и новоиспеченная чемпионка Европы в помещении, британка Жазмин Соерс.

Первый старт летнего сезона проводила олимпийская чемпионка, немка Малайка Мигамбо. Соревновались в секторе и вице-чемпионка мира Эсе Бруме с серебряным призером Евро-2023 в помещении Лариссой Япичино.

Как сообщает издание, после стартовой попытки украинка расположилась в промежуточном топ-2 – позади 20-летней итальянки Япичино, которая перепрыгнула Марину на 20 сантиметров.

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На второй строчке Бех-Романчук держалась до четвертой попытки. Именно тогда Марину опередила американка Тара Дэвис-Вудголл, прыгнув 6.74. Зато украинка свой результат не улучшила, а в третьей попытке сделала заступ.

Именно между Бех-Романчук, Япичино и Дэвис-Вудголл развернулась борьба за распределение мест на подиуме. Украинка в решающей попытке сделала заступ и результат снова не улучшила. В итоге спортсменка заняла третье место.

Бриллиантовая лига. Рим/Флоренция. Прыжки в длину, женщины. Результаты:

Ларисса Япичино (Италия) – 6.79 метра

Тара Дэвис-Вудгол (США) – 6.74

Марина Бех-Романчук (Украина) – 6.59

Напомним: Марина Бех-Романчук выиграла золотую медаль чемпионата Европы по легкой атлетике-2022 в тройном прыжке, поставив рекорд сезона – 15,02 м.