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Россияне потеряли еще 32 артсистемы и 560 оккупантов

Роман ПетренкоСуббота, 3 июня 2023, 08:22
Россияне потеряли еще 32 артсистемы и 560 оккупантов
российская артиллерия, фото иллюстративное минобороны рф

Российские оккупанты только за сутки потеряли на войне 10 танков, 32 артсистемы и 7 средств ПВО.

Источник: Генштаб

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 03.06.23 ориентировочно составили:

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  • личного состава - около 209470 (+560) человек ликвидировано,
  • танков - 3829 (+10) ед,
  • боевых бронированных машин - 7502 (+12) ед,
  • артиллерийских систем - 3533 (+32) ед,
  • РСЗО - 582 (+7) ед,
  • средства ПВО - 342 (+7) ед,
  • самолетов - 313 (+0) ед,
  • вертолетов - 298 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 3165 (+28),
  • крылатые ракеты - 1132 (+15),
  • корабли / катера - 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 6289 (+22) ед,
  • специальная техника - 475 (+10).

Данные уточняются.

Темы: Росcиявойна
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