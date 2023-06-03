Россияне потеряли еще 32 артсистемы и 560 оккупантов
Суббота, 3 июня 2023, 08:22
Российские оккупанты только за сутки потеряли на войне 10 танков, 32 артсистемы и 7 средств ПВО.
Источник: Генштаб
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 03.06.23 ориентировочно составили:
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- личного состава - около 209470 (+560) человек ликвидировано,
- танков - 3829 (+10) ед,
- боевых бронированных машин - 7502 (+12) ед,
- артиллерийских систем - 3533 (+32) ед,
- РСЗО - 582 (+7) ед,
- средства ПВО - 342 (+7) ед,
- самолетов - 313 (+0) ед,
- вертолетов - 298 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 3165 (+28),
- крылатые ракеты - 1132 (+15),
- корабли / катера - 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 6289 (+22) ед,
- специальная техника - 475 (+10).
Данные уточняются.