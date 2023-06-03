Британская разведка: в Бахмуте растет роль российских десантников

В Бахмуте и секторе после выхода оттуда подразделений группы Вагнера все больше возрастает роль российских десантников.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании о российско-украинской войне от 3 июня.

По мере того как "вагнеровцев" выводят из этого района ведения боевых действий, там появляется все больше регулярных подразделений российской армии, в том числе десантников.

"Российские ВДВ начинают играть все более весомую роль в Бахмуте: сейчас в сектор перебросили части 76-й и 106-й дивизий и еще две дополнительные отдельные бригады ВДВ", – рассказывают в обзоре.

Хотя ВДВ за время полномасштабной войны немало потеряли от своего "элитного" статуса, похоже, что командование пыталось беречь часть этого более профессионального резерва.

"Поскольку сейчас их пришлось развернуть для удержания линии фронта в Бахмуте, вероятно, российские силы в целом будут иметь меньше возможностей реагировать на трудности на оперативном уровне", – отмечают в обзоре.

В предыдущем обзоре рассказывали, что из-за действий партизанских групп в районе российского пограничного городка Шебекино перед руководством РФ возникает дилемма: перебрасывать дополнительные силы к линии фронта, или усиливать защиту собственной границы.