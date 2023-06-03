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Зеленский: Если мы не получим четкий сигнал на саммите НАТО в Вильнюсе, нам нечего там делать

"Европейская правда"Суббота, 3 июня 2023, 12:04

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что не видит смысла участвовать в саммите НАТО в Вильнюсе, если по его итогам Украина не получит конкретных сигналов относительно того, когда она может присоединиться к Альянсу.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в интервью WJS.

Зеленский сказал, что понимает невозможность вступления Украины в НАТО, пока идет война, но для Киева принципиально важно услышать, что Украина сможет вступить в блок после войны.

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"Некоторые страны НАТО так боятся Россию, что не готовы видеть Украину в блоке. Если нас не видят и не дадут какой-то сигнал в Вильнюсе, я считаю, что Украине нечего делать на этом саммите", – сказал он.

"Мы понимаем, что не будем в НАТО или любом мощном союзе безопасности в течение этой войны (пока идет эта война – Ред.). Но скажите, сколько жизней стоит одна фраза на вильнюсском саммите: "Украина будет в НАТО после этой войны", после того, как будет безопасно?" – добавил Зеленский.

На вопрос о его предчувствиях по поводу Вильнюса, Зеленский сказал, что не знает, получит ли Киев тот сигнал, на который рассчитывает.

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Тем временем глава МИД Литвы после встречи министров стран НАТО в Осло заявил, что Украине уже пора дать четкий ответ на вопрос, как и когда она может вступить в НАТО.

Темы: НАТОЗеленский
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