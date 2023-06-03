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За подрывом коллаборантов в Запорожской области стоит СБУ – источник

Валентина РоманенкоСуббота, 3 июня 2023, 13:16
За подрывом коллаборантов в Запорожской области стоит СБУ – источник

При взрыве авто во временно оккупированной Михайловке Запорожской области погиб коллаборнт Сергей Дидовидюк и его 33-летняя дочь. По данным источника УП, за взрывом стоит Служба безопасности Украины.

Источник: собеседник "Украинской правды" в правоохранительных органах, пресс-служба СБУ в комментарии УП

Детали: В автомобиле "Нива", куда была заложена взрывчатка, находился Дидовидюк (заместитель руководителя штаба "Мы вместе с Россией"), его жена, и дочь Яна (активная коллаборантка, заместитель так называемого "главы военно-гражданской администрации пгт Михайловка" Вячеслава Беднякова).

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Коллаборант Дидовидюк с дочерью погибли, жена травмирована, состояние Беднякова, который находился рядом со взорванным авто, пока уточняется.

По данным источника УП, Дидовідюк входил в узкий круг доверенных лиц оккупантов, решал кадровые вопросы, а также доносил на местных патриотов.

Официально в СБУ не комментируют вышеуказанные события, но напоминают, что каждого коллаборанта и приспешника оккупантов постигнет неотвратимое наказание.

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Дословно: "Все детали по "бавовне" мы сможем рассказать после нашей победы. Но учитывая некоторые случаи, которые случаются на временно оккупированных территориях, коллаборанты должны понимать: для них лучше оказаться в украинской тюрьме, чем на концерте Кобзона.

Как неоднократно отмечал глава СБУ Василий Малюк, "бавовна" пылала, пылает и будет пылать".

Что предшествовало: О подрыве авто в оккупированной Михайловке стало известно накануне.

Темы: коллаборационизмЗапорожская областьвзрывСБУ
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