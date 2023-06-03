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В ГУР допускают мятеж или военное противостояние в России

Катерина ТищенкоСуббота, 3 июня 2023, 16:16
В ГУР допускают мятеж или военное противостояние в России
Андрей Юсов, фото: Суспільне

В украинской разведке считают, что одним из ряда сценариев развития ситуации внутри РФ может стать мятеж или военное противостояние.

Источник: представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в эфире ток-шоу "Новый отсчет" на Суспільном, сообщает пресс-служба ГУР

Прямая речь: "Вследствие успешных действий Сил безопасности и обороны Украины и деоккупации наших территорий возможны внутренние конфликты внутри самой Московщины".

Детали: Юсов добавил, что соответствующий сценарий могут также обусловить успешные действия повстанцев, которые борются за свои права на территории РФ, - россиян с паспортами этой федерации.

Представитель военной разведки Украины отметил, что операция добровольцев "Русского добровольческого корпуса" и легиона "Свобода России" до сих пор продолжается.

"Король оказался голым. Все боеспособное, что может двигаться, переброшено на оккупацию Украины. На территории Московщины остались преимущественно пузатые "гаишники"", - сказал представитель военной разведки Украины.

По словам Юсова, борьба с вооруженными повстанцами не входит в компетенцию созванных президентом РФ Владимиром Путиным в рамках плана "Эдельвейс" к границе "гибдд-шников", в основном обученных бить дубинками участников мирных акций протеста и брать взятки с пенсионеров.

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"Поэтому так неудачно. Поэтому приходится артиллерией и "Градами" бомбить и уничтожать гражданские дома самих московитов. Это все происходит в прямом эфире, вживую, на все это смотрит весь мир", - подытожил представитель ГУР.

Темы: разведкаРосcия
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