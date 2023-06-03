Возле Мелитополя произошел взрыв на железной дороге, которую использовали оккупанты – мэр
Суббота, 3 июня 2023, 16:45
Неподалеку от оккупированного Мелитополя Запорожской области произошел взрыв на железной дороге, которую россияне использовали для перевозки личного состава и военной техники.
Источник: мэр Мелитополя Иван Федоров в Telegram
Дословно: "Украинская железная дорога против оккупантов.
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Несколько часов назад железнодорожные рельсы вблизи села Долинское Акимовского района громко остановили работу.
Рашисты используют нашу железную дорогу для перевозки личного состава и военной техники на фронт. Минус один путь для русни".
Что предшествовало: 2 июня в оккупированной Михайловке в Запорожье взорвали авто с четырьмя коллаборантами.
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