Возле Мелитополя произошел взрыв на железной дороге, которую использовали оккупанты – мэр

место взрыва на железной дороге, карта из Telegram Ивана Федорова

Неподалеку от оккупированного Мелитополя Запорожской области произошел взрыв на железной дороге, которую россияне использовали для перевозки личного состава и военной техники.

Источник: мэр Мелитополя Иван Федоров в Telegram

Дословно: "Украинская железная дорога против оккупантов.

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Несколько часов назад железнодорожные рельсы вблизи села Долинское Акимовского района громко остановили работу.

Рашисты используют нашу железную дорогу для перевозки личного состава и военной техники на фронт. Минус один путь для русни".

Что предшествовало: 2 июня в оккупированной Михайловке в Запорожье взорвали авто с четырьмя коллаборантами.