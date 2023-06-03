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В Белом доме объяснили, почему не поддерживают призывы к прекращению огня в Украине

"Европейская правда"Суббота, 3 июня 2023, 17:13
В Белом доме объяснили, почему не поддерживают призывы к прекращению огня в Украине
Джон Кирби, фото Getty Images

США поддерживают инициативы любой страны по установлению мира в Украине, однако выступает против призывов немедленно прекратить огонь.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявил во время онлайн-брифинга координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, сообщает Укринформ.

"Мы поддержим усилия любой страны, если они помогут найти путь к прочному миру, который соответствует принципам Устава ООН. Но мы не можем поддержать и не будем поддерживать призывы к прекращению огня, которые просто заморозят существующие линии разграничения, легитимизируют захват Россией территорий, и позволят Путину усилить контроль над регионами, которые он уже захватил", – отметил он.

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По словам Кирби, введение такого "перемирия" это даст РФ время для отдыха, перевооружения и подготовки к новой потенциальной атаке.

Он также отметил, что Россия до сих пор не проявила никаких признаков готовности к дипломатии с целью достижения устойчивого и справедливого мира в Украине. Поэтому США продолжат поддерживать мирные усилия украинской стороны.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен отверг призывы к прекращению огня или уступки украинскими землями в любой формуле "земля в обмен на мир" – перспективы, которые, по его словам, будут представлять "потемкинский мир".

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Темы: СШАвойна
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