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Новый выпуск УП.Чат: Ракетная тактика россиян, закрытые укрытия в Киеве и украинские ВИП-беженцы в Монако

"Украинская правда"Суббота, 3 июня 2023, 17:31
Новый выпуск УП.Чат: Ракетная тактика россиян, закрытые укрытия в Киеве и украинские ВИП-беженцы в Монако

В новом выпуске программы "УП.Чат" редакция УП и приглашенные гости обсудили ракетные обстрелы Киева, закрытые укрытия в столице, а также новых бойцов заключительной части "Батальона Монако".

Источник: УП

Детали: В разговоре приняли участие военный репортер УП Ольга Кириленко, руководитель департамента журналистских расследований УП Михаил Ткач, журналист Kyiv Independent Даниил Мокрик и главный редактор УП Севгиль Мусаева.

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