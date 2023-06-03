Байден подписал приостановление потолка госдолга США во избежание дефолта

Президент США Джо Байден подписал закон, приостанавливающий потолок государственного долга США в размере 31,4 триллиона долларов, что позволяет избежать первого в истории дефолта.

Источник: Reuters

Детали: Палата представителей и Сенат приняли закон на этой неделе после того, как Байден и спикер Палаты представителей Кевин Маккарти достигли соглашения после напряженных переговоров.

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Министерство финансов предупредило, что не сможет оплатить все свои счета 5 июня, если Конгресс не примет решение к тому времени.

Что предшествовало: Сенат США в четверг принял двухпартийный закон, поддержанный президентом Джо Байденом, который приостанавливает потолок госдолга в размере 31,4 триллиона долларов, что позволило избежать первого в истории дефолта.

Этот закон приостанавливает действие установленного законом лимита федеральных заимствований до 1 января 2025 года. В отличие от большинства других развитых стран, Соединенные Штаты ограничивают сумму долга, которую может заимствовать правительство, независимо от любых расходов, выделенных законодательным органом.