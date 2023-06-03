Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Байден подписал приостановление потолка госдолга США во избежание дефолта

Катерина ТищенкоСуббота, 3 июня 2023, 21:37
Байден подписал приостановление потолка госдолга США во избежание дефолта
Джо Байден, фото Getty Images

Президент США Джо Байден подписал закон, приостанавливающий потолок государственного долга США в размере 31,4 триллиона долларов, что позволяет избежать первого в истории дефолта.

Источник: Reuters

Детали: Палата представителей и Сенат приняли закон на этой неделе после того, как Байден и спикер Палаты представителей Кевин Маккарти достигли соглашения после напряженных переговоров.

Министерство финансов предупредило, что не сможет оплатить все свои счета 5 июня, если Конгресс не примет решение к тому времени.

Что предшествовало: Сенат США в четверг принял двухпартийный закон, поддержанный президентом Джо Байденом, который приостанавливает потолок госдолга в размере 31,4 триллиона долларов, что позволило избежать первого в истории дефолта.

Этот закон приостанавливает действие установленного законом лимита федеральных заимствований до 1 января 2025 года. В отличие от большинства других развитых стран, Соединенные Штаты ограничивают сумму долга, которую может заимствовать правительство, независимо от любых расходов, выделенных законодательным органом.

Темы: БайденСША
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Пентагон объявит новый пакет военной помощи Украине на более чем $2 млрд – СМИ

фото, видеоРоссия нанесла ракетный удар по Умани, есть пострадавшие

Зеленский просит мир наказать Путина за экоцид: Жизни сломаны, экосистемы уничтожены

Энергетики придумали, как адаптировать систему после подрыва Каховской ГЭС

Бывшая эскортница получила награду за работу на "информационном фронте" – ГУР

В Конгрессе США не верят заявлениям России о подрыве Каховской ГЭС

Все новости...
Байден
Байден: Швеция скоро станет членом НАТО, я вам обещаю
Байден упал на сцене во время вручения дипломов
У Байдена проснулся "аппетит" пересекать красные линии Путина – WP
Последние новости
08:24
За сутки на фронте "минус" 1 010 оккупантов и 10 вражеских танков
08:07
Несмотря на сопротивление Польши и Венгрии страны ЕС договорились о распределении мигрантов
08:05
Премьер Эстонии – о введении войск в Украину: ни одна страна не говорила о таких намерениях
07:54
Точный удар: в Донецке Силы обороны уничтожили 56 оккупантов
07:35
Россияне запустили ночью до 16 ударных БпЛА и 6 крылатых ракет – воздушники
07:29
ОбновленоРоссия ракетами атаковала Житомирскую область, погиб человек, есть пострадавшие
07:08
В Белгородской области РФ "работала ПВО" и "ночью много стреляли" – губернатор
06:50
Силы обороны за минувшие сутки уничтожили 10 вражеских БпЛА – сводка
06:04
Трампу предъявлены обвинения по 7 пунктам – адвокат
05:30
По меньшей мере на трех участках фронта Силы обороны провели контрнаступательные действия – ISW
Все новости...
Реклама: