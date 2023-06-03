Зеленский призывает благодарить воинов персонально

Президент Владимир Зеленский призвал украинцев благодарить персонально украинских военных.

Источник: вечернее обращение президента

Прямая речь: "И прошу вас всех: пожалуйста, не забывайте благодарить персонально наших воинов. Тех, кого вы знаете лично. Тех, на кого вы, может, просто подписаны в соцсетях. Тех, о ком вы просто слышали и можете рассказать другим украинцам, нашим людям. Благодарность всегда важна, и важно слышать, что тебе благодарны, когда ты так воюешь ради своего народа".

Детали: Зеленский в своем обращении поблагодарил конкретных воинов.

Среди них – солдат Ярослав Кан, воин-десантник. "Воевал в самых горячих точках фронта. Белогоровка, оборона Лисичанска, оборона Соледара. Бои за Сватово, Кременную, Бахмут... Четыре ранения! Сейчас проходит лечение, восстанавливается. И готов снова возвращаться на фронт. Это необычайная сила человека! Спасибо, Ярослав!", - сказал президент.

Также он поблагодарил старшего сержанта Евгения Кепшу, командира отделения взвода противотанковых ракетных комплексов. "Бои за Бахмут. ПТРК "Стугна". Очень метко, очень смело. Вместе с ребятами, вместе с побратимами из своего расчета - очень хорошие результаты в уничтожении оккупантов. Спасибо за это, Евгений!", - отметил он.

Также Зеленский вспомнил старшего сержанта Максима Кузьменко и младшего сержанта Антона Андрущенко - воинов 110-й отдельной механизированной бригады, которые принимали участие в очень жестких боях на Авдеевском направлении, за "такой нужный Украине результат в защите наших позиций".

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"Уже много раз я благодарил наших воинов из 55-й артиллерийской бригады "Запорожская Сечь". Ребята - все молодцы. Сражаются очень мощно, очень результативно. А сегодня особенно отмечу артиллерийскую батарею под командованием капитана Николая Носача. Авдеевское направление. Очень умело отсекают российские штурмы. Именно то, что нужно. Спасибо, Николай! Очень приятно видеть отчеты о вашей меткости", - сказал президент.

Также он поблагодарил воинов 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады за результативные артиллерийские расчеты. Среди них - командир дивизиона подполковник Александр Гладыш, командир батареи капитан Ростислав Кметь, командир взвода старший лейтенант Александр Шитиков, командир орудия младший сержант Александр Криштапюк, старший наводчик старший солдат Ярослав Нюл.

Зеленский поблагодарил также 1-й батальон морпехов 35-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Остроградского.

"И защитники нашего неба. Такие, как солдат Анатолий Павленко, нацгвардеец. Зенитно-ракетный дивизион "Буревій". Парень, который умеет чрезвычайно метко сбивать российские ракеты - и с помощью просто ПЗРК "Игла". Спасибо за эту меткость!", - сказал он.

Также Зеленский вспомнил старшего сержанта Виктора Сиднева - старшего одной из маневренных групп, работающих для защиты Киева. "Отличная слаженность действий, отличные боевые навыки. И есть результат - минус ракеты оккупантов. Спасибо!", - отметил президент.