Россияне обстреливали 4 общины Сумщины, есть раненый

Российские войска в субботу совершили 10 обстрелов Сумщины, есть раненый и разрушения инфраструктуры.

Источник: Сумская областная военная администрация

Детали: В течение дня зафиксировано 87 взрывов. Обстрелам подверглись Белопольская, Великописаревская, Краснопольская, Юнаковская общины.

Юнаковская община: враг совершил минометный обстрел - 5 взрывов. В результате одного из обстрелов 1 гражданское лицо получило ранения, госпитализировано в больницу.

Великописаревская община: осуществлен артиллерийский обстрел (САУ) - 12 взрывов. В результате одного из обстрелов повреждены хозяйственная постройка и прицеп к легковому автомобилю. Также россияне били из минометов - 10 взрывов.

Краснопольская община: был минометный обстрел (8 взрывов).

Белопольская община: россияне били из минометов - 2 взрыва и АГС - 50 взрывов.