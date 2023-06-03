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Россияне обстреливали 4 общины Сумщины, есть раненый

Катерина ТищенкоСуббота, 3 июня 2023, 23:43
Россияне обстреливали 4 общины Сумщины, есть раненый
иллюстративное ФОТО: ПОЛИЦИЯ СУМЩИНЫ

Российские войска в субботу совершили 10 обстрелов Сумщины, есть раненый и разрушения инфраструктуры.

Источник: Сумская областная военная администрация

Детали: В течение дня зафиксировано 87 взрывов. Обстрелам подверглись Белопольская, Великописаревская, Краснопольская, Юнаковская общины.

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Юнаковская община: враг совершил минометный обстрел - 5 взрывов. В результате одного из обстрелов 1 гражданское лицо получило ранения, госпитализировано в больницу.

Великописаревская община: осуществлен артиллерийский обстрел (САУ) - 12 взрывов. В результате одного из обстрелов повреждены хозяйственная постройка и прицеп к легковому автомобилю. Также россияне били из минометов - 10 взрывов.

Краснопольская община: был минометный обстрел (8 взрывов).

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Белопольская община: россияне били из минометов - 2 взрыва и АГС - 50 взрывов.

Темы: Сумская областьвойна
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